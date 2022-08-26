Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Кременчук, Надзвичайні новини

На Кременчуччині односельці побилися: 39-річний чоловік помер від отриманих ушкоджень

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 1 104

 

Поліція Полтавщини за кілька годин встановила особу, причетну до спричинення односельцю смертельних тілесних ушкоджень

Учора, 25 серпня, близько 7.00, до відділення №2 Кременчуцького райуправління поліції надійшла інформація про госпіталізацію до реанімації чоловіка з тілесними ушкодженнями, якого знайшли на узбіччі сільської дороги. На жаль, незважаючи на зусилля лікарів, постраждалий помер. Поліцейські за кілька годин встановили особу, причетну до спричинення односельцю смертельних тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

- На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, яка розпочала невідкладні слідчі та оперативні заходи. За кілька годин оперативники та слідчі встановили обставини, за яких 39-річний чоловік отримав тілесні ушкодження. Правоохоронці з’ясували, що потерпілий отримав тілесні ушкодження під час конфлікту з 27-річним односельцем. Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину та вирішується питання про обрання запобіжного заходу, - повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділення №2 Владислав Шаптала.

У повідомленні йдеться, що усі речові докази вилучені та направлені на судову експертизу. За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Санкція цією статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. У кримінальному провадженні тривають слідчі дії.

1
Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини помер бійка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 33 від 18 серпня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

Всі pdf

Вверх