На Кременчуччині односельці побилися: 39-річний чоловік помер від отриманих ушкоджень

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Учора, 25 серпня, близько 7.00, до відділення №2 Кременчуцького райуправління поліції надійшла інформація про госпіталізацію до реанімації чоловіка з тілесними ушкодженнями, якого знайшли на узбіччі сільської дороги. На жаль, незважаючи на зусилля лікарів, постраждалий помер. Поліцейські за кілька годин встановили особу, причетну до спричинення односельцю смертельних тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

- На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, яка розпочала невідкладні слідчі та оперативні заходи. За кілька годин оперативники та слідчі встановили обставини, за яких 39-річний чоловік отримав тілесні ушкодження. Правоохоронці з’ясували, що потерпілий отримав тілесні ушкодження під час конфлікту з 27-річним односельцем. Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину та вирішується питання про обрання запобіжного заходу, - повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділення №2 Владислав Шаптала.

У повідомленні йдеться, що усі речові докази вилучені та направлені на судову експертизу. За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Санкція цією статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. У кримінальному провадженні тривають слідчі дії.