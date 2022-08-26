На Кременчуччині односельці побилися: 39-річний чоловік помер від отриманих ушкоджень

Поліція Полтавщини за кілька годин встановила особу, причетну до спричинення односельцю смертельних тілесних ушкоджень
Учора, 25 серпня, близько 7.00, до відділення №2 Кременчуцького райуправління поліції надійшла інформація про госпіталізацію до реанімації чоловіка з тілесними ушкодженнями, якого знайшли на узбіччі сільської дороги. На жаль, незважаючи на зусилля лікарів, постраждалий помер. Поліцейські за кілька годин встановили особу, причетну до спричинення односельцю смертельних тілесних ушкоджень.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
У повідомленні йдеться, що усі речові докази вилучені та направлені на судову експертизу. За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Санкція цією статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. У кримінальному провадженні тривають слідчі дії.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер