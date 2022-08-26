Медики Кременчука одержали 40 комплектів спецодягу для надзвичайних ситуацій

Працівники екстреної меддопомоги Кременчука отримали 40 комплектів спецодягу для роботи під час надзвичайних ситуацій із Канади й Німеччини. Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.
Кожен комплект складається з куртки, штанів, шолома, підшоломника і рукавиць. Одяг – із вогнетривкого матеріалу.
Також в один з обласних медзакладів надійшов апарат УЗД із Гамбурга.
Нагадуємо, що Центр ПМСД №3 отримав від Червоного Хреста санітарний автомобіль Toyota Hiace.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер