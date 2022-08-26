Медики Кременчука одержали 40 комплектів спецодягу для надзвичайних ситуацій

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 248

Працівники екстреної меддопомоги Кременчука отримали 40 комплектів спецодягу для роботи під час надзвичайних ситуацій із Канади й Німеччини. Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

Кожен комплект складається з куртки, штанів, шолома, підшоломника і рукавиць. Одяг – із вогнетривкого матеріалу.

Також в один з обласних медзакладів надійшов апарат УЗД із Гамбурга.

- Дякую Кременчуцькому об’єднанню Спілки Самаритян України, завдяки якому медики Полтавщини отримали обладнання й одяг. Все буде Україна! - сказав Дмитро Лунін.

Нагадуємо, що Центр ПМСД №3 отримав від Червоного Хреста санітарний автомобіль Toyota Hiace.