На Полтавщині у річці виявили гранату РГД-5

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Учора, 25 серпня, у Ворсклі неподалік селища Буланово знайшли предмет, схожий на гранату. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Полтавській області.

У річці Ворскла поблизу селища Буланово Щербанівської громади виявили предмет, схожий на ручну гранату РГД-5, - йдеться у повідомленні.

Працівники національної поліції організували охорону місця. Задля вилучення боєприпасу викликали співробітників Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України.

Нагадуємо, що на Полтавщині просто неба виявили пістолети та автомат у пакетах.