На Полтавщині у річці виявили гранату РГД-5

Учора, 25 серпня, у Ворсклі неподалік селища Буланово знайшли предмет, схожий на гранату. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Полтавській області.
У річці Ворскла поблизу селища Буланово Щербанівської громади виявили предмет, схожий на ручну гранату РГД-5, - йдеться у повідомленні.
Працівники національної поліції організували охорону місця. Задля вилучення боєприпасу викликали співробітників Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України.
Нагадуємо, що на Полтавщині просто неба виявили пістолети та автомат у пакетах.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер