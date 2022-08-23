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Надзвичайні новини

На Полтавщині просто неба виявили пістолети та автомат у пакетах

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 339

 

Небезпечні знахідки у Лубенській громаді

22 і 23 серпня працівники Лубенського райвідділу поліції Полтавщини отримали два повідомлення від місцевих мешканців про виявлені на території Лубенської громади предмети, схожі на пістолети Макарова та автомат Калашникова. Наразі поліція небезпечні предмети вилучила. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

22 серпня, близько 19.40, на лінію «102» поліції Полтавщини надійшло повідомлення від 38-річного місцевого мешканця, що у Лубнах, по вулиці Шевченка, знайдено пакет зі зброєю. А 23 серпня, близько 7.30, до Лубенського райвідділу поліції надійшла інформація від громадян про знайдену зброю на узбіччі дороги поблизу села Піски, Лубенської тергромади. Слідчо-оперативна група з’ясовує джерело походження зброї.

 

- Отримавши 22 серпня інформацію про виявлений пакет зі зброєю, слідчо-оперативна група райвідділу негайно виїхала на місце, яке вказав заявник. Під час огляду території поліцейські виявили та вилучили поблизу вуличної сміттєвої урни пакет із двома предметами, схожими на пістолети Макарова та трьома магазинами до них. Окрім цього, 23 серпня, близько 7:30, до Лубенського райвідділу поліції від громадян надійшла ще одна інформація про виявлену зброю поблизу села Піски, Лубенської тергромади. Прибувши на місце події поліцейські виявили та вилучили на узбіччі проїзної частини автодороги Лубни-Миргород поліетиленовий пакет із предметом, схожим на автомат Калашникова. Наразі вилучені речові докази направлені на експертне дослідження, - зазначив Петро Скічко, начальник Лубенського райвідділу поліції.

За фактом виявлення предметів, схожих на пістолети Макарова та автомат Калашникова, слідчим підрозділом, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Нагадуємо, що на Полтавщині чоловік хотів продати зброю, а опинився під вартою.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: зброя
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