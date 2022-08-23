На Полтавщині просто неба виявили пістолети та автомат у пакетах

22 і 23 серпня працівники Лубенського райвідділу поліції Полтавщини отримали два повідомлення від місцевих мешканців про виявлені на території Лубенської громади предмети, схожі на пістолети Макарова та автомат Калашникова. Наразі поліція небезпечні предмети вилучила. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
22 серпня, близько 19.40, на лінію «102» поліції Полтавщини надійшло повідомлення від 38-річного місцевого мешканця, що у Лубнах, по вулиці Шевченка, знайдено пакет зі зброєю. А 23 серпня, близько 7.30, до Лубенського райвідділу поліції надійшла інформація від громадян про знайдену зброю на узбіччі дороги поблизу села Піски, Лубенської тергромади. Слідчо-оперативна група з’ясовує джерело походження зброї.
За фактом виявлення предметів, схожих на пістолети Макарова та автомат Калашникова, слідчим підрозділом, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.
Нагадуємо, що на Полтавщині чоловік хотів продати зброю, а опинився під вартою.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер