На Полтавщині чоловік хотів продати зброю, а опинився під вартою

На Полтавщині чоловікові, якого викрили у незаконній торгівлі зброєю, обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавської обл.
19 серпня у Полтавському районі поліціянти Полтавського райуправління поліції за процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у військовій та цивільній сфері центрального регіону затримали 31-річного чоловіка під час спроби продати автоматичну зброю з набоями.
20 серпня фігуранту було повідомлено про підозру, а вже 22-го серпня Октябрський районний суд Полтави, за клопотанням слідчого, обрав чоловіку запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави в сумі 84 000 грн.
Слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської спеціалізованої прокуратури у військовій та цивільній сфері, триває досудове розслідування за ч.1 ст.263 (Носіння, зберігання, придбання чи збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. Згідно з санкцією чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що на Полтавщині чоловіку дали 5 місяців позбавлення волі за заклики «слава русі, слава росії».
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер