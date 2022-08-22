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Надзвичайні новини

На Полтавщині чоловік хотів продати зброю, а опинився під вартою

Сьогодні, 14:43 Переглядів: 329

 

Сидітиме 60 діб, або вийде під заставу за 84 000 грн

На Полтавщині чоловікові, якого викрили у незаконній торгівлі зброєю, обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавської обл.

19 серпня у Полтавському районі поліціянти Полтавського райуправління поліції за процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у військовій та цивільній сфері центрального регіону затримали 31-річного чоловіка під час спроби продати автоматичну зброю з набоями.

- 31-річного чоловіка затримано на підставі ст. 208 ККУ. У фігуранта вилучили автомат Калашникова та більше ніж півсотні набоїв до нього, - розказав Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини.

20 серпня фігуранту було повідомлено про підозру, а вже 22-го серпня Октябрський районний суд Полтави, за клопотанням слідчого, обрав чоловіку запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави в сумі 84 000 грн.

Слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської спеціалізованої прокуратури у військовій та цивільній сфері, триває досудове розслідування за ч.1 ст.263 (Носіння, зберігання, придбання чи збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. Згідно з санкцією чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Полтавщині чоловіку дали 5 місяців позбавлення волі за заклики «слава русі, слава росії».

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: зброя
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