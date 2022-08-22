Зібрані кошти з концерту у Кременчуці витратили на спецпідрозділ

Благодійний концерт у Кременчуці на підтримку ЗСУ вже приносить користь. Про це повідомив один з учасників концерту Артем Ткаченко Dj Probass. Загалом на концерті зібрали 107 152 грн.
Порадившись з військовими, вони придбали три необхідних прилади для заряджання техніки. На суму 99 977 грн. Тепер у хлопців з Кременчуцького спецпідрозділу будуть якісні павербанки, саме які вони й хотіли.
На своїй сторінці він скоро відзвітується про суму, яка залишилася, а саме - 7175 грн 40 коп.
Нагадаємо, що минулими вихідними у Кременчуці відбувся благодійний концерт «Доброго вечора, ми з України». Концерт трохи затримався через повітряну тривогу. Вся площа та алеї біля літньої сцени були заповнені кременчужанами та вимушеними переселенцями, які чекали концерту. Близько пів року у місті не відбувалося масштабних заходів через повномасштабне вторгнення росії.
Нагадаємо, що на концерті ми поговорили з хлопцями та дівчатами, які плетуть із бісеру, щоб допомогти ЗСУ.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер