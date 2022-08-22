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Зібрані кошти з концерту у Кременчуці витратили на спецпідрозділ

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 319

 

За кошти придбали три необхідні штуки

Благодійний концерт у Кременчуці на підтримку ЗСУ вже приносить користь. Про це повідомив один з учасників концерту Артем Ткаченко Dj Probass. Загалом на концерті зібрали 107 152 грн. 

- На ранок 15 серпня, загальна сума збору була - 105 625 грн 5 коп. Але кременчужан не зупинити і вони продовжували донатити на карту збору ще декілька днів. Так що зараз, до основної суми ми доплюсовуємо 1527 грн і 35 коп. Остаточна сума 107 152 грн і 40 коп., - зауважив Артем. 

Порадившись з військовими, вони придбали три необхідних прилади для заряджання техніки. На суму 99 977 грн. Тепер у хлопців з Кременчуцького спецпідрозділу будуть якісні павербанки, саме які вони й хотіли. 

- Захисники вже отримали наш з вами подарунок і передали всім кременчужанам велику подяку! Ми з вами велика сила, кожен хто долучився до цієї гарної ініціативи передав частинку своєї енергії та сили нашим воїнам! Друзі, я дуже дякую всім! Пам’ятайте, що велика перемога складається з маленьких добрих справ! Не зупиняємось, продовжуємо працювати і в нас все вийде! Слава Україні! - додав Артем Ткаченко. 

На своїй сторінці він скоро відзвітується про суму, яка залишилася, а саме - 7175 грн 40 коп. 

Нагадаємо, що минулими вихідними у Кременчуці відбувся благодійний концерт «Доброго вечора, ми з України». Концерт трохи затримався через повітряну тривогу. Вся площа та алеї біля літньої сцени були заповнені кременчужанами та вимушеними переселенцями, які чекали концерту. Близько пів року у місті не відбувалося масштабних заходів через повномасштабне вторгнення росії.

Понад 100 000 грн для військових зібрали на благодійному концерті у Кременчуці

Нагадаємо, що на концерті ми поговорили з хлопцями та дівчатами, які плетуть із бісеру, щоб допомогти ЗСУ.

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Автор: Альона Душенко
Теги: військові допомога концерт
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