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Надзвичайні новини

У жителя Кременчуцького району вилучили понад 2 кілограми канабісу

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 197

 

Вилучені речові докази направлені на судову експертизу

На Полтавщині у жителя Кременчуцького райони вилучили понад 2 кілограми канабісу. Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції.

Незаконну діяльність місцевого жителя, який вже мав судимість за наркозлочини, викрили оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю поліції Полтавщини та Луганської області спільно з органом досудового розслідування сектору поліцейської діяльності № 1 (смт Козельщина) Кременчуцького райуправління, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, із залученням працівників батальйону поліції особливого призначення.

З господарського приміщення фігуранта вилучено більше ніж 2 кілограми канабісу, понад 30 рослин конопель та саморобний пристрій для вживання наркотиків, - розповів Ігор Поліщук, начальник Управління боротьби з наркозлочинністю Полтавської області.

- Вилучені речові докази направлені на судову експертизу. На даний час збираються матеріали для повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні наркозлочинів та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу, - додала Ірина Погребняк, т.в.о. заступника начальника обласної поліції.

Органом досудового розслідування, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, відомості про викритий факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 310 (Незаконний посів або незаконне вирощування конопель у кількості від десяти до п'ятдесяти рослин) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що на Полтавщині чоловік хотів продати зброю, а опинився під вартою

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Автор: Руслана Горгола
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