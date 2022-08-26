Що сталося на Кременчуччині: горів будинок, а молоду пару на гумовому човні віднесло у море

Ситуація у Кременчуцькому районі за минулу добу була відносно спокійною та контрольованою. Масштабних надзвичайних подій та резонансних злочинів не трапилось.
Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, вчора громадяни 5 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. По діям двох з них поліцейські склали адмінпротоколи за домашнє насильство.
Трьох водіїв поліцейські затримали за керування автомобілем у нетверезому стані. Щодо них вони склали адмінпротоколи за статтею 130 КУАП. Нагадаємо, що в умовах військового часу автівки таких правопорушників можуть вилучатися на потреби ЗСУ.
Вчора у селі Малинівка Глобинської громади горів житловий будинок. Пожежу загасили рятувальники, жертв та постраждалих немає.
ДСНС повідомляє про проведену пошукову операцію по рятуванню молодої пари, яка в порушення заборони, що введена на період воєнного часу, виплила на резиновому човні у Кременчуцьке водосховище у районі селища Максимівка.
За його словами, про зникнення подружжя ДСНС повідомила мати чоловіка. Шукали молоду пару працівники водної поліції та рятувальники ДСНС.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер