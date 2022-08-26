Що сталося на Кременчуччині: горів будинок, а молоду пару на гумовому човні віднесло у море

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 550

Ситуація у Кременчуцькому районі за минулу добу була відносно спокійною та контрольованою. Масштабних надзвичайних подій та резонансних злочинів не трапилось.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, вчора громадяни 5 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. По діям двох з них поліцейські склали адмінпротоколи за домашнє насильство.

Трьох водіїв поліцейські затримали за керування автомобілем у нетверезому стані. Щодо них вони склали адмінпротоколи за статтею 130 КУАП. Нагадаємо, що в умовах військового часу автівки таких правопорушників можуть вилучатися на потреби ЗСУ.

Вчора у селі Малинівка Глобинської громади горів житловий будинок. Пожежу загасили рятувальники, жертв та постраждалих немає.

ДСНС повідомляє про проведену пошукову операцію по рятуванню молодої пари, яка в порушення заборони, що введена на період воєнного часу, виплила на резиновому човні у Кременчуцьке водосховище у районі селища Максимівка.

- Їхній човен одразу віднесло вітром від берега і він став некерованим. У цей час на морі були великі хвилі. Вони врятувалися лише завдяки тому, що човен прибило до острова. Випливли о 13 годині, а знайшли їх о 23.00, - пояснив Олег Лєднік.

За його словами, про зникнення подружжя ДСНС повідомила мати чоловіка. Шукали молоду пару працівники водної поліції та рятувальники ДСНС.

- Вони знехтували забороною на плавання на човнах. Отримали опіки, а враховуючи, що на водосховищі була велика хвиля, то добре, що хоч живі залишилися. Звісно, що за порушення заборони будуть притягнути до адмінвідповідальності, - додав Олег Лєднік.