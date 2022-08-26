На Полтавщині затримали чоловіка, який скандував «слава росїї»

25 серпня у Полтаві працівники поліції охорони виявили колаборанта з Опішні. Про це повідомили у пресслужбі поліції охорони в Полтавській обл.
На службовий планшет наряду реагування поліції охорони Полтавщини надійшло повідомлення про адміністративне правопорушення.
Після отримання повідомлення за спецлінією «102», співробітники поліції охорони у приміщенні продуктового магазину виявили громадянина, який скандував «слава росїї».
Прихильником «руського міра» виявився 38-річний уродженець селища Опішня, який усвідомлено здійснював пропаганду комуністичного тоталітарного режиму.
Чоловіка було доставлено до відділу поліції.
Нагадуємо, що СБУ на Полтавщині затримала чотирьох проросійських агітаторів: серед них учителька.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер