На Полтавщині затримали чоловіка, який скандував «слава росїї»

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25 серпня у Полтаві працівники поліції охорони виявили колаборанта з Опішні. Про це повідомили у пресслужбі поліції охорони в Полтавській обл.

На службовий планшет наряду реагування поліції охорони Полтавщини надійшло повідомлення про адміністративне правопорушення.

Після отримання повідомлення за спецлінією «102», співробітники поліції охорони у приміщенні продуктового магазину виявили громадянина, який скандував «слава росїї».

Прихильником «руського міра» виявився 38-річний уродженець селища Опішня, який усвідомлено здійснював пропаганду комуністичного тоталітарного режиму.

- Також, під час поверхневої перевірки, правоохоронцями було виявлено паспорт громадянина України з трьома зірками жовтого кольору та символікою комуністичного тоталітарного режиму із зображенням герба СРСР, в якому відтворювалось поєднання серпа, молота і п’ятикутної зірки, - йдеться у повідомленні.

Чоловіка було доставлено до відділу поліції.

Нагадуємо, що СБУ на Полтавщині затримала чотирьох проросійських агітаторів: серед них учителька.