Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Надзвичайні новини

На Полтавщині затримали чоловіка, який скандував «слава росїї»

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 524

 

Поліцейські охорони виявили колаборанта з Опішні

25 серпня у Полтаві працівники поліції охорони виявили колаборанта з Опішні. Про це повідомили у пресслужбі поліції охорони в Полтавській обл.

На службовий планшет наряду реагування поліції охорони Полтавщини надійшло повідомлення  про адміністративне правопорушення.

Після отримання повідомлення за спецлінією «102», співробітники поліції охорони у приміщенні продуктового магазину виявили громадянина, який скандував «слава росїї».

Прихильником «руського міра» виявився 38-річний уродженець селища Опішня, який усвідомлено здійснював пропаганду комуністичного тоталітарного режиму.

- Також, під час поверхневої перевірки, правоохоронцями було виявлено паспорт громадянина України з трьома зірками жовтого кольору та символікою комуністичного тоталітарного режиму із зображенням герба СРСР, в якому відтворювалось поєднання серпа, молота і п’ятикутної зірки, - йдеться у повідомленні.

Чоловіка було доставлено до відділу поліції.

Нагадуємо, що СБУ на Полтавщині затримала чотирьох проросійських агітаторів: серед них учителька.

 

0
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: війна Опішня
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 33 від 18 серпня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

Всі pdf

Вверх