На Полтавщині змія вкусила 9-річного хлопчика

Сьогодні, 11:42 Переглядів: 729

У Полтавській області змія вкусила 9-річного хлопчика. Про це повідомляє «Суспільне Полтава» з посиланням на речницю рятувальників Полтавщини Світлану Рибалко.

Інцидент трапився у селі Веприк Великобудищанської громади Миргородського району.

З набряком руки 25 серпня дитину привезли до реанімаційного відділення Гадяцької лікарні. За інформацією директора закладу Олександра Шаповала, стан хлопчика – стабільний.