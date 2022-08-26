На Полтавщині змія вкусила 9-річного хлопчика

У Полтавській області змія вкусила 9-річного хлопчика. Про це повідомляє «Суспільне Полтава» з посиланням на речницю рятувальників Полтавщини Світлану Рибалко.
Інцидент трапився у селі Веприк Великобудищанської громади Миргородського району.
З набряком руки 25 серпня дитину привезли до реанімаційного відділення Гадяцької лікарні. За інформацією директора закладу Олександра Шаповала, стан хлопчика – стабільний.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер