Центр ПМСД №3 отримав від Червоного Хреста санітарний автомобіль Toyota Hiace

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 251

Мобільна бригада зможе їздити до пацієнтів, що живуть у віддалених районах Кременчука та району

Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 отримав від Міжнародного комітету Червоного Хреста санітарний автомобіль Toyota Hiace. Про це сповістила пресслужба мерії Кременчука. Автівка оснащена дефібрилятором, моніторами для контролю гемодинаміки, ношами, електрокардіографом та іншим медобладнанням.

На санітарному автомобілі працюватиме мобільна бригада — лікар та дві медсестри. Вони, зокрема, виїжджатимуть до пацієнтів, що живуть у віддалених районах Кременчука та громадах Кременчуцького району.

Санітарне авто може використовуватися для транспортування біологічного матеріалу до лабораторій та перевезення пацієнтів до спеціалізованих лікарень у разі необхідності.