На Полтавщині через пожежу з 5-поверхівки евакуювали 12 людей

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Травмованих і загиблих немає

24 серпня о 15.49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у м. Лубни. Про це повідомляють у пресслужбі ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Пожежа виникла в одній із квартир на 3 поверсі 5-поверхового житлового будинку. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.

О 16.15 вогнеборці локалізували пожежу, а об 16.37 – ліквідували. Під час гасіння було евакуйовано 12 людей.

Внаслідок пожежі, у квартирі згоріли частково меблі, віконні рами та особисті речі господарів, закопчено стіни та стелю, а також пошкоджено балкони сусідніх квартир.

Травмованих і загиблих немає. Причина займання наразі встановлюється.

Нагадуємо, що у Піщаному сталася пожежа на кухні через коротке замикання.