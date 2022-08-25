У Піщаному сталася пожежа на кухні через коротке замикання

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24 серпня о 23.35 у тупику Шкільному у Піщаному горіла кухня у житловому будинку. За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС, про пожежу рятувальникам о 23.50 сповістили випадкові очевидці.

На місце направили МПО села Піщаного, які прибули туди через 6 хвилин після сповіщення та приступили до гасіння. О 1.03 вогонь загасили. Полум'я знищило вживані речі, металеві вхідні двері, пластикове вікно, стелю на площі 6 кв. м, шиферну покрівлю повністю, закоптив стелю та стіни на площі 40 кв. м.

Ймовірно, що причиною пожежі стало коротке замикання електромережі на кухні, з подальшим розповсюдженням горіння на веранду та дах будинку.