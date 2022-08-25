Вони отримали відзнаки, подарунки та грошові сертифікати на 1000 грн
Стали відомі переможці міського конкурсу «Вишиваний Кременчук», про що сповістила пресслужба мерії. У конкурсі взяли участь 23 вишивальники, які створили 62 роботи. Традиційно творчий марафон присвятили Дню Незалежності України, переможців нагородили 24 серпня.
Переможців визначили у 10 номінаціях:
- кращий орнамент як оберіг захисників Кременчука – Наталія Донченко;
- краща лялька-мотанка – Ірина Залюбовська;
- краща чоловіча вишиванка (сорочка) – Юлія Дорошенко;
- краща жіноча вишиванка (сорочка, сукня) – Оксана Говоруха;
- краща дитяча вишиванка – Яна Яремчук;
- кращий вишитий рушник – Надія Вівтоніченко;
- кращий оригінальний вишиваний виріб національного спрямування (картина, скатертина, серветка, аксесуар, головний убір тощо) – Таїса Носач;
- краща родина у вишиванках – Леся Коваленко;
- «Глядацькі симпатії» – Наталія Донченко;.
- «За активну участь» – Тетяна Корольова.
Переможці отримали відзнаки, подарунки та грошові сертифікати на 1000 грн.
Оглянути всі конкурсні роботи можна у міській художній галереї (вул. М. Коцюбинського, 4). Виставка триватиме до середини вересня.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
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