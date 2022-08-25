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Кременчук, Культура, Кременчук

Стали відомі переможці міського конкурсу «Вишиваний Кременчук»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 406

 

Вони отримали відзнаки, подарунки та грошові сертифікати на 1000 грн

Стали відомі переможці міського конкурсу «Вишиваний Кременчук», про що сповістила пресслужба мерії. У конкурсі взяли участь 23 вишивальники, які створили 62 роботи. Традиційно творчий марафон присвятили Дню Незалежності України, переможців нагородили 24 серпня.

Переможців визначили у 10 номінаціях:

  • кращий орнамент як оберіг захисників Кременчука – Наталія Донченко;
  • краща лялька-мотанка – Ірина Залюбовська;
  • краща чоловіча вишиванка (сорочка) – Юлія Дорошенко;
  • краща жіноча вишиванка (сорочка, сукня) – Оксана Говоруха;
  • краща дитяча вишиванка – Яна Яремчук;
  • кращий вишитий рушник – Надія Вівтоніченко;
  • кращий оригінальний вишиваний виріб національного спрямування (картина, скатертина, серветка, аксесуар, головний убір тощо) – Таїса Носач;
  • краща родина у вишиванках – Леся Коваленко;
  • «Глядацькі симпатії» – Наталія Донченко;.
  • «За активну участь» – Тетяна Корольова.

Переможці отримали відзнаки, подарунки та грошові сертифікати на 1000 грн.

Оглянути всі конкурсні роботи можна у міській художній галереї (вул. М. Коцюбинського, 4). Виставка триватиме до середини вересня.

Фоторепортаж: до свята у Кременчуцькій художній галереї відкрилось декілька виставок
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: конкурс вишиванок вишиваний Кременчук вишиванка переможці
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