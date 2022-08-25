Доба у Кременчуцькому районі: тривоги, п'яні та пожежі

Сьогодні, 11:06 Переглядів: 377

Також затримали чоловіка з наркотиками

Минулої доби у Кременчуцькому районі зареєстрували 11 викликів до людей у стані алкогольного сп'яніння, а також два випадки домашнього насильства. Про це під час ранкового брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його даними, на блокпості затримали чоловіка з наркотиками.

- Загалом минула доба у Кременчуці та районі була напруженою. 12 повітряних тривог за добу, - каже начальник РВА.

Також протягом минулої доби 9 разів викликали пожежних. Частина викликів були хибними, у той же час доводилось гасити суху рослинність.

Учора пообіді на пожежі, що сталась у квартирі на вул. Героїв Бреста, врятували жінку.