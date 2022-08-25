Доба у Кременчуцькому районі: тривоги, п'яні та пожежі

Минулої доби у Кременчуцькому районі зареєстрували 11 викликів до людей у стані алкогольного сп'яніння, а також два випадки домашнього насильства. Про це під час ранкового брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його даними, на блокпості затримали чоловіка з наркотиками.
Також протягом минулої доби 9 разів викликали пожежних. Частина викликів були хибними, у той же час доводилось гасити суху рослинність.
Учора пообіді на пожежі, що сталась у квартирі на вул. Героїв Бреста, врятували жінку.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер