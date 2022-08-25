У Кременчуці минулої доби повітряну тривогу оголошували 12 разів

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Минулої доби, у День Незалежності, повітряну тривогу у Кременчуці оголошували 12 разів. Найдовше вона тривала з 12.14 до 14.17 - дві години 3 хвилини. Загалом у тривозі кременчужани провели 10 годин 14 хвилин.

По Україні повітряна тривога за 24 серпня була оголошена сумарно 189 разів.

Найбільше тривог було у Полтавській та Кіровоградській областях – 12 разів. По 11 разів тривога лунала у Запорізькій та Дніпропетровській областях. По 10 разів – у Харківській та Черкаській областях. Це був один із найтривожніших днів війни.

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