На Полтавщині підприємець привласнив більше мільйона на респіраторах для військових

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 218

На Полтавщині оголосили про підозру підприємцю, який привласнив більше 1 млн грн на респіраторах для військових. Як повідомляє управління СБ України в Полтавській області, він забезпечив одну з військових частин області неякісними респіраторами.

Так, зазначений ФОП виграв тендер на постачання до однієї з військових частин засобів захисту органів дихання класу FFP2, який проходив по спрощеній процедурі. Міністерство оборони України перерахувало зловмиснику більше 1 млн грн за респіратори. Проте до військової частини надішли «маски», які не відповідають держстандартам України щодо таких виробів, оскільки в них відсутні фільтрувальні елементи.

Наразі підприємцю оголосили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України, йому загрожує позбавлення волі строком від 7 до 12 років.

Заходи із виявлення і документування протиправної діяльності здійснювалися УСБУ в Полтавській області спільно з ТУ ДБР у Полтаві під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.