Чим дихали кременчужани у липні

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Діаграма ілюструє динаміку вмісту середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста Кременчука за липень 2021 року та лютий – липень 2022 року (у кратності ГДК)

Систематичні спостереження за вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Кременчука проводяться Кременчуцькою лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря Полтавського центру з гідрометеорології на 4-х стаціонарних постах: пост №1 (вул.Молодіжна, 9), пост №2 (вул.Лікаря О.Богаєвського, 2), пост №4 (вул.Шевченка, 22/30), пост №5 (вул.Приходька, 89).

Про це повідомили у Департаменті екології та природоохоронних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації.



Для визначення забрудненості повітря міста у липні відібрали та проаналізували 2184 проби щодо десяти забруднювальних домішок. Відбір проб здійснювали 2-4 рази на добу, щоденно крім неділь, тривалість відбору проби 20-30 хвилин. На ПСЗ № 1 та ПСЗ № 4 відбирались проби на вміст важких металів.

Середньомісячні концентрації пилу спостерігались у межах 0,7-1,0 ГДКсд. Порівняно з червнем середній вміст речовини збільшився на ПСЗ № 4 та ПСЗ № 5, в районах розташування інших постів – не змінився.

Рівень забруднення повітря формальдегідом перевищував ГДКсд на всіх постах спостережень та становив 3,5 – 10,7 ГДКсд. Найбільший вміст домішки спостерігався в районі зупинки «Кредмаш». У порівнянні з червнем концентрація формальдегіду в атмосферному повітрі міста збільшилась.

Середній вміст діоксиду азоту спостерігався в межах 0,5 – 1,1 ГДКсд. Найбільший вміст домішки був у районі зупинки «Центральний ринок». Порівняно з червнем середній вміст речовини загалом по місту не змінився.

Середньомісячна концентрація оксиду вуглецю становила 0,2 ГДКсд. Порівняно з минулим місяцем загалом по місту рівень забруднення цією домішкою не змінився.

Середній вміст фенолу в атмосферному повітрі міста не перевищував середньодобову ГДК, порівняно з попереднім місяцем – не змінився

Вміст сажі визначався на ПСЗ № 1 та ПСЗ № 4. На обох постах середньомісячні концентрації спостерігались на однаковому рівні – 0,1 – 0,3 ГДКсд. Порівняно з попереднім місяцем вміст сажі збільшився в районі розташування ПСЗ №4.

Середньомісячні концентрації ангідриду сірчистого були у межах 0,2 ГДКсд. Перевищень максимально разової гранично допустимої концентрації не зафіксовано.

Спостереження за оксидом азоту проводились на ПСЗ № 2. Середньомісячна концентрація становила 0,4 ГДКсд. Перевищень за максимально разовою ГДК не зафіксовано.

Спостереження за вмістом аміаку та сульфатів проводились на ПСЗ № 2. Середньомісячна концентрація аміаку збільшилась до 0,4 ГДКсд, сульфатів – 0,007 мг/м3 (ГДК на сульфати не встановлені).

Порівняно з липнем 2021 року загальний рівень забруднення атмосферного повітря міста дещо зменшився.