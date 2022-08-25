Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Кременчук

Чим дихали кременчужани у липні

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 176

 

Діаграма ілюструє динаміку вмісту середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста Кременчука за липень 2021 року та лютий – липень 2022 року (у кратності ГДК)

Систематичні спостереження за вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Кременчука проводяться Кременчуцькою лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря Полтавського центру з гідрометеорології на 4-х стаціонарних постах: пост №1 (вул.Молодіжна, 9), пост №2 (вул.Лікаря О.Богаєвського, 2), пост №4 (вул.Шевченка, 22/30), пост №5 (вул.Приходька, 89).

Про це повідомили у Департаменті екології та природоохоронних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації.
 

Для визначення забрудненості повітря міста у липні відібрали та проаналізували 2184 проби щодо десяти забруднювальних домішок. Відбір проб здійснювали 2-4 рази на добу, щоденно крім неділь, тривалість відбору проби 20-30 хвилин. На ПСЗ № 1 та ПСЗ № 4 відбирались проби на вміст важких металів.

  • Середньомісячні концентрації пилу спостерігались у межах 0,7-1,0 ГДКсд. Порівняно з червнем середній вміст речовини збільшився на ПСЗ № 4 та ПСЗ № 5, в районах розташування інших постів – не змінився.
  • Рівень забруднення повітря формальдегідом перевищував ГДКсд на всіх постах спостережень та становив 3,5 – 10,7 ГДКсд. Найбільший вміст домішки спостерігався в районі зупинки «Кредмаш». У порівнянні з червнем концентрація формальдегіду в атмосферному повітрі міста збільшилась.
  • Середній вміст діоксиду азоту спостерігався в межах 0,5 – 1,1 ГДКсд. Найбільший вміст домішки був у районі зупинки «Центральний ринок». Порівняно з червнем середній вміст речовини загалом по місту не змінився.
  • Середньомісячна концентрація оксиду вуглецю становила 0,2 ГДКсд. Порівняно з минулим місяцем загалом по місту рівень забруднення цією домішкою не змінився.
  • Середній вміст фенолу в атмосферному повітрі міста не перевищував середньодобову ГДК, порівняно з попереднім місяцем – не змінився
  • Вміст сажі визначався на ПСЗ № 1 та ПСЗ № 4. На обох постах середньомісячні концентрації спостерігались на однаковому рівні – 0,1 – 0,3 ГДКсд. Порівняно з попереднім місяцем вміст сажі збільшився в районі розташування ПСЗ №4.
  • Середньомісячні концентрації ангідриду сірчистого були у межах 0,2 ГДКсд. Перевищень максимально разової гранично допустимої концентрації не зафіксовано.
  • Спостереження за оксидом азоту проводились на ПСЗ № 2. Середньомісячна концентрація становила 0,4 ГДКсд. Перевищень за максимально разовою ГДК не зафіксовано.
  • Спостереження за вмістом аміаку та сульфатів проводились на ПСЗ № 2. Середньомісячна концентрація аміаку збільшилась до 0,4 ГДКсд, сульфатів – 0,007 мг/м3 (ГДК на сульфати не встановлені).

Порівняно з липнем 2021 року загальний рівень забруднення атмосферного повітря міста дещо зменшився.

 

1
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: екологія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 33 від 18 серпня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

Всі pdf

Вверх