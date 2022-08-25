Кременчужани скаржаться, маршрутки на Власівку не дотримуються розкладу

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 86

До Кременчуцької районної військової адміністрації надійшла скарга від містян, що маршрутки на Власівку ходять не за графіком. Кажуть, о 5.30 не виїжджає транспорт, і тому люди не встигають на роботу.

За словами начальника Кременчуцької РВА Олега Лєдніка, фахівці зробили раптову перевірку маршруту та з'ясували, що транспорт хоть по графіку. Перевізник пояснив, що, можливо, одного дня міг бути збій у роботі через людський фактор.

Олег Лєднік зазначив, що у разі порушень розкладу звертатись до Кременчуцької РВА.

Графік руху маршруток на Власівку



