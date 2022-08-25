Чи з'являться у Кременчуці питні фонтанчики залежить від кожного

У Кременчуці триває збір підписів під електронною петицією щодо облаштування питних фонтанчиків на вулицях міста.
Петиція розміщена 3 серпня на порталі електронних звернень та петицій. Дата початку збору підписів - 8 серпня.
До кінця збору підписів залишилось 73 дні.
Підписати цю електронну петицію можна тут.
Нещодавно ми писали про те, як у Кременчуці в умовах повномасштабної війни працюють електронні петиції.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер