Чи з'являться у Кременчуці питні фонтанчики залежить від кожного

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У Кременчуці триває збір підписів під електронною петицією щодо облаштування питних фонтанчиків на вулицях міста.

- У зв'язку зі значними кліматичними змінами, щорічним збільшенням негативним впливом сонця на громадян, особливо з серцево-судинними захворюваннями, прохання встановити (та відновити ті, що були) питні фонтанчики у парках та в подальшому у таких місцях скупчення людей, як пересадочні зупинки громадського транспорту (міського та приміського), та на основних шляхах курсування жителів Кременчука та гостей міста, - йдеться у тексті електронної петиції.

Петиція розміщена 3 серпня на порталі електронних звернень та петицій. Дата початку збору підписів - 8 серпня.

До кінця збору підписів залишилось 73 дні.

Підписати цю електронну петицію можна тут.

Нещодавно ми писали про те, як у Кременчуці в умовах повномасштабної війни працюють електронні петиції.