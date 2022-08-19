У Кременчуці збирають підписи під петицією щодо заборони виплат надбавок і премій топчиновникам

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 372 Коментарів: 1

У Кременчуці триває збір підписів під електронною петицією щодо заборони на час дії воєнного стану в Україні виплат надбавок і премій міському голові, працівникам та службовцям міської ради, а також посадовим особам комунальних підприємств, засновником яких є Кременчуцька міська рада.

- Вимагаю прийняття сесією міської ради змін та доповнень до чинних нормативно-правових актів Кременчуцької міської ради, щодо заборони на час дії військового стану в Україні, нарахування та виплати надбавок та премій до посадових окладів міського голови, його заступників, керівників комунальних підприємств та усіх працівників і службовців, окрім працівників охорони здоров’я і галузі освіти, заробітна плата яких фінансується з міського бюджету. Вважаю аморальним отримання надбавок та премій посадовцями з міського бюджету в той час коли в країні йде війна і наші захисники потребують допомоги Кошти які будуть заощаджені прошу направити повним обсягом на допомогу Збройним Силам України, а також/або на поточні ремонти споруд цивільного захисту (укриттів) учбових закладів громади, - йдеться у тексті електронної петиції Дмитра Самойленка.

Петиція розміщена 15 серпня на порталі електронних звернень та петицій. Дата початку збору підписів - 16 серпня.

На сьогодні петицію підтримали 166 осіб, а до кінця збору підписів залишилось 87 днів.

Підписати цю електронну петицію можна тут.

Нещодавно ми писали про те, як у Кременчуці в умовах повномасштабної війни працюють електронні петиції.