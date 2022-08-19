У Кременчуці збирають підписи під петицією щодо заборони виплат надбавок і премій топчиновникам

У Кременчуці триває збір підписів під електронною петицією щодо заборони на час дії воєнного стану в Україні виплат надбавок і премій міському голові, працівникам та службовцям міської ради, а також посадовим особам комунальних підприємств, засновником яких є Кременчуцька міська рада.
Петиція розміщена 15 серпня на порталі електронних звернень та петицій. Дата початку збору підписів - 16 серпня.
На сьогодні петицію підтримали 166 осіб, а до кінця збору підписів залишилось 87 днів.
Підписати цю електронну петицію можна тут.
Нещодавно ми писали про те, як у Кременчуці в умовах повномасштабної війни працюють електронні петиції.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер