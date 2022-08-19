У Запсіллі з'ясовують обставини смерті 65-річного місцевого жителя

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На Кременчуччині чоловіка знайшли мертвим у власному дворі. 19 серпня, близько 9.00, до Кременчуцького районного управління поліції надійшла інформація від старости села Запсілля про смерть мешканця Кременчуцької тергромади. Отримавши повідомлення, на місце події прибула слідчо-оперативна група відділення №2 Кременчуцького райуправління поліції.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Полтавської області.

Тіло 65-річного чоловіка виявили у дворі біля колодязя. За попередньою версією слідства, померлого, ймовірно, вразило струмом під час користування водяним насосом.

За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі тіло направили на судову експертизу для встановлення причини смерті. Обставини події з’ясовує слідство.

Нагадуємо, що у Кременчуці сьогодні зранку на Вадима Пугачова MAN притис Nissan, а вчора невідомі пошкодили приміщення майбутнього храму Рівноапостольної княгині Ольги.