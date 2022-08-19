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Кременчук, Надзвичайні новини

Про ситуацію на Кременчуччині та посилення контролю за роботою закладів торгівлі та харчування

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 110

 

Контролювати будуть виконання вимог щодо припинення роботи закладів торгівлі та харчування після оголошення повітряної тривоги

Ситуація у Кременчуцькому районі в цілому спокійна та контрольована. Надзвичайних подій, пожеж та резонансних злочинів за минулу добу не трапилось.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, вчора громадяни 6 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Трьох водіїв затримали за керування автомобілем напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за статтею 130 КУАП.

Наркозлочини та факти домашнього насильства не зареєстровані.

Олег Лєднік також повідомив, що відсьогодні працівники Національної поліції та Держпрожспоживслужби у Кременчуці проводитимуть перевірки щодо роботи закладів торгівлі та харчування під час повітряної тривоги.

За його словами, останнім часом влада отримує багато скарг на те, що передусім заклади торгівлі після сигналу повітряної тривоги не припиняють роботу та продовжують обслуговувати покупців.

- Перевіряти почнемо з сьогоднішнього дня. Порушників будуть притягувати до відповідальності згідно норм чинного законодавства, - заявив Олег Лєднік.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА перевірки нетверезий водій
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