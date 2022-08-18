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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці пошкодили приміщення майбутнього храму Рівноапостольної княгині Ольги

Сьогодні, 15:14 Переглядів: 595 Коментарів: 1

 Поліція працює на місці та з'ясовує обставини події

У Крюкові невідомі пошкодили вікна приміщення на вул. Приходька, 83, повідомила у соцмережі мешканка правобережжя Кременчука Ольга Пономаренко. Вона стверджує, що вікна обстріляли з пневматичної зброї.

Ольга Пономаренко повідомила, що написала заяву до правоохоронних органів. 

Інформацію підтвердили в Кременчуцькому районному відділі поліції. На місце вже вирушила слідчо-оперативна група для встановлення обставин. Якщо ви стали свідком події або маєте інформацію щодо інциденту, прохання звернутись до відділення поліції №1 або на лінію 102.  

Нагадаємо, наприкінці липня 2022 року стало відомо, що у приміщенні по вул. Приходька, 83 за ініціативи громади мають намір відкрити храм Православної Церкви України на ім'я Рівноапостольної княгині Ольги.  

До речі, 19 серпня за сприятливої погоди тут планують провести богослужіння.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: храм Рівноапостольної княгині Ольги вулиця Приходька
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Коментарі: 1

259
StarПёр:
Сьогодні, 17:18

Ищите следы в местном мацковском педриархате (оно же кременчугский фсб-шный филиал церкви сатаны в Украине)


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