Бавовни буде багато: стало відомо, що купив Притула за гроші для Байрактарів

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 835

Ведучий, громадський діяч і волонтер Сергій Притула розповів, куди витратили кошти за Bayraktar, на які збирали всією Україною. Компанія-виробник Baykar вирішила подарувати безпілотники, тому за зібрані кошти купили - супутник.

- Сьогодні із гордістю та радістю нарешті можу оголосити, куди пішли зібрані кошти з проекту «Народний Байрактар». Наші ЗСУ отримають три Байрактари безкоштовно, а на додачу до цього Україна отримала супутник... Українська армія отримала доступ до супутникових знімків високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. Бавовни буде багато, - зауважив Сергій Притула.

Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків. Доступ викупили на рік вперед.