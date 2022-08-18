Бавовни буде багато: стало відомо, що купив Притула за гроші для Байрактарів

Ведучий, громадський діяч і волонтер Сергій Притула розповів, куди витратили кошти за Bayraktar, на які збирали всією Україною. Компанія-виробник Baykar вирішила подарувати безпілотники, тому за зібрані кошти купили - супутник.
Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків. Доступ викупили на рік вперед.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер