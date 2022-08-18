На Полтавщині з молотка продадуть комбінат хлібопродуктів та два проектні інститути 

У вересні на Полтавщині планують оголосити аукціони приватизації державного майна, повідомляє Полтавська ОВА.
Так, на аукціоні планують продати:
Зазначається, що приватизація враховує потреби підприємців та відбудеться за зручними й пришвидшеними процедурами. Як і раніше, процедура торгів проходитиме на базі платформи електронних аукціонів Прозорро.Продажі.
Деталі щодо об'єктів та зразки листів для участі - за посиланням.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер