На Полтавщині з молотка продадуть комбінат хлібопродуктів та два проектні інститути

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 195

Аукціони будуть оголошені у вересні

У вересні на Полтавщині планують оголосити аукціони приватизації державного майна, повідомляє Полтавська ОВА.

Так, на аукціоні планують продати:

ДП «Державний проектний інститут містобудування «Міськбудпроект»,

ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром» (стартова ціна - 18.4 млн гривень),

ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» (стартова ціна - 36 млн гривень).

Зазначається, що приватизація враховує потреби підприємців та відбудеться за зручними й пришвидшеними процедурами. Як і раніше, процедура торгів проходитиме на базі платформи електронних аукціонів Прозорро.Продажі.

Деталі щодо об'єктів та зразки листів для участі - за посиланням.