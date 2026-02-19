ГО "Захист держави"
Стратегічні рішення не можуть ухвалюватися кулуарно» — у Полтавському осередку ГО «Захист держави»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

За час повномасштабної війни український ОПК збільшив виробництво у 50 разів та забезпечує вже понад половини потреб Сил оборони

Сьогодні, 14:44 Переглядів: 141

 

На Мюнхенській безпековій конференції українські зброярі уклали кілька домовленостей про спільне виробництво розвідувальних БПЛА, ударних безпілотників середньої дальності, багатороторних дронів, наземних безпілотних систем

Український оборонно-промисловий комплекс за час повномасштабної війни продемонстрував безпрецедентне зростання: виробничі спроможності збільшилися у 50 разів — до $50 млрд. Наразі український ОПК забезпечує понад 50% потреб Сил оборони України в озброєнні та виходить на спільне виробництво з Європою. Про це повідомили на сайті Міністерства оборони України.

Радниця Міністра оборони України Ганна Гвоздяр заявила, що на Мюнхенській безпековій конференції цьогоріч головним акцентом стали політичні перемовини про нову архітектуру безпеки Європи та роль України у її формуванні.

Зазначається, що на конференції українські зброярі уклали кілька домовленостей про спільне виробництво розвідувальних БПЛА, ударних безпілотників середньої дальності, багатороторних дронів, наземних безпілотних систем.

— Україна вже довела, що здатна швидко масштабувати оборонне виробництво навіть в умовах повномасштабної війни. Ми стаємо надійним партнером, який допомагає Європі розбудовувати новітню систему оборони, зокрема через створення спільних виробництв, щоб посилювати як власну спроможність, так і спроможність партнерів, — зазначила Ганна Гвоздяр.

Потенціал української оборонної індустрії партнери могли побачити на власні очі в Українському домі, який під час конференції тимчасово перемістився з Давоса до Мюнхена. Тут відбулася виставка ZBROYA, де були представлені зразки та макети сучасного українського озброєння, зокрема безпілотних систем. Окрему увагу відвідувачів привернула експозиція, присвячена протидії дронам типу Shahed.

Нагадаємо, минулого року ми писали, що Україна б’є рекорди у виробництві зброї, але на фронті її все одно не вистачає.

У січні минулого року ми писали, що український ВПК збільшив виробництво у понад 20 разів та може виготовляти до 4 млн БпЛА

