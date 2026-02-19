За час повномасштабної війни український ОПК збільшив виробництво у 50 разів та забезпечує вже понад половини потреб Сил оборони

На Мюнхенській безпековій конференції українські зброярі уклали кілька домовленостей про спільне виробництво розвідувальних БПЛА, ударних безпілотників середньої дальності, багатороторних дронів, наземних безпілотних систем
Український оборонно-промисловий комплекс за час повномасштабної війни продемонстрував безпрецедентне зростання: виробничі спроможності збільшилися у 50 разів — до $50 млрд. Наразі український ОПК забезпечує понад 50% потреб Сил оборони України в озброєнні та виходить на спільне виробництво з Європою. Про це повідомили на сайті Міністерства оборони України.
Радниця Міністра оборони України Ганна Гвоздяр заявила, що на Мюнхенській безпековій конференції цьогоріч головним акцентом стали політичні перемовини про нову архітектуру безпеки Європи та роль України у її формуванні.
Зазначається, що на конференції українські зброярі уклали кілька домовленостей про спільне виробництво розвідувальних БПЛА, ударних безпілотників середньої дальності, багатороторних дронів, наземних безпілотних систем.
Потенціал української оборонної індустрії партнери могли побачити на власні очі в Українському домі, який під час конференції тимчасово перемістився з Давоса до Мюнхена. Тут відбулася виставка ZBROYA, де були представлені зразки та макети сучасного українського озброєння, зокрема безпілотних систем. Окрему увагу відвідувачів привернула експозиція, присвячена протидії дронам типу Shahed.
Нагадаємо, минулого року ми писали, що Україна б’є рекорди у виробництві зброї, але на фронті її все одно не вистачає.
У січні минулого року ми писали, що український ВПК збільшив виробництво у понад 20 разів та може виготовляти до 4 млн БпЛА.
