Полтавщина

Суд повернув громаді понад 120 гектарів сільгоспземель на Кременчуччині

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 114

Дві земельні ділянки для ведення фермерського господарства передали орендарю ще в 2012 році

За позовом Кременчуцької окружної прокуратури визнані недійсними договори оренди двох земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею понад 120 гектарів. Суд зобов’язав орендаря повернути спірні землі до комунальної власності Кам'янопотоківської сільської ради. Про це повідомляє Полтаваська обласна прокуратура.

Як встановили прокурори, наприкінці 2012 року Кременчуцька районна державна адміністрація передала мешканцю Кременчука в оренду дві ділянки для ведення фермерського господарства з порушенням вимог законодавства. Орендар уже був засновником фермерського господарства та раніше отримував земельні наділи, а тому додаткові землі мав набувати виключно через обов’язкову процедуру земельних торгів.

З огляду на виявлені порушення прокуратура звернулася до Господарського суду Полтавської області, який підтримав позовні вимоги. Рішенням суду договори оренди скасували, а земельні ділянки повернули громаді.

Нагадаємо, що прокурори Полтавщини повернули державі сотні гектарів природоохоронних земель.

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: оренда землі
