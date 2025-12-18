Прокурори Полтавщини повернули державі сотні гектарів природоохоронних земель

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 61

На Полтавщині Спеціалізована екологічна прокуратура активно працює над захистом земель природоохоронного призначення та поверненням їх до державної та комунальної власності.

У 2025 році завдяки позовам прокурорів державі та територіальним громадам вже повернуто 157 гектарів земель природно-заповідного фонду. Ще 88 позовів на загальну площу 147 гектарів перебувають у провадженні судів. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Зокрема, Кобеляцькій громаді вдалося повернути 36 гектарів, які незаконно передали для ведення особистого селянського господарства в межах регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський».

За даними прокуратури, найпоширенішими порушеннями при розпорядженні особливо цінними землями є: передача ділянок у приватну власність для особистого господарства, надання земель в оренду з перевищенням повноважень та реєстрація права приватної власності на землі колишніх колективних сільгосппідприємств.

Представники екологічної прокуратури наголошують, що робота над поверненням земель триває, а відповідальність за порушення земельного законодавства є суворою.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині майже 23 гектари природнього заповідника повернули Шишацькій селищній громаді.