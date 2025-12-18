Водієві Mercedes, який спричинив ДТП з постражадалою на трасі Дніпро – Решетилівка, повідомили про підозру

Йому такожобрали запобіжний захід
Поліція повідомила про підозру водієві автомобіля Mercedes, який став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди на трасі Дніпро – Решетилівка, унаслідок якої постраждала жінка. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Аварія сталася 15 серпня близько 4.30 неподалік села Бродщина Кобеляцької громади. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Суд обрав водієві запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання. У звʼязку з незгодою потерпілої з висновком експертизи, суд призначив комісійну судову-медичну експертизу, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення.
Слідчі дії тривають.
