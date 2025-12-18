У Кременчуці проведуть благодійні новорічні вистави: графік

Вистави триватимуть з 21 по 30 грудня у Міському палаці культури

З 21 до 30 грудня у Кременчуці відбудуться благодійні новорічні вистави для дітей пільгових категорій. Їх проведуть у комунальному закладі культури «Кременчуцький міський Палац культури». Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Кременчуцької міської ради 18 грудня.

Святкові заходи організують для дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, а також дітей із сімей загиблих військових та учасників бойових дій. Участь у виставах зможуть взяти діти віком до 18 років.

Загалом у межах заходу запланували сім новорічних вистав. Очікується, що їх відвідають 4083 дитини.

Найбільше показів — з 21 по 25 грудня — проведуть для дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території Кременчуцької громади. Окремі вистави запланували для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей загиблих захисників України та для дітей з інвалідністю.

