Проєкт енергоефективності у Кременчуці: міськрада хоче продовжити строки фінансування

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 87

Йдеться про кредитні та грантові гроші на «Підвищення енергоефективності громадських будівель» — строк пропонують подовжити до 23 грудня 2026 року

У Кременчуці планують продовжити строк отримання кредитних і грантових коштів за угодами з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) для проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у місті Кременчук». Відповідний проєкт рішення мають розглянути депутати на найближчій сесії міськради.

Як зазначено в пояснювальній записці, зміни пропонують внести до рішення міськради від 21 грудня 2017 року, яке стосувалося запуску проєкту та укладання кредитного договору і договору гранту з ЄБРР через КП «Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія» (КМЕК).

Причина — у 2022–2025 роках, після початку повномасштабного вторгнення РФ, ЄБРР призупиняв виплати частин кредиту на запити позичальника. Через це місто хоче подовжити період зобов’язань за кредитом і грантом за договорами від 28 грудня 2017 року до 23 грудня 2026 року.

Як повідомив директор КМЕК Олександр Гладир під час засідання депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства 18 грудня, проєкт мають завершити у наступному році. Проєкт передбачає термомодернізацію закладів соціальної сфери.

Загальна вартість проєкту становить понад 10 мільйонів євро, з яких:

6 млн євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку;

1,5 млн євро кредиту від Фонду чистих технологій;

1,5 млн євро гранту від Спеціального фонду акціонерів ЄБРР;

1,5 млн євро з міського бюджету.

На сьогодні Кременчук продовжує сплачувати кредит. Генеральним підрядником виступає азербайджанська компанія ТОВ «ММС Арт-Проже». Схема взаємовідносин виглядає так: ЄБРР перераховує кредитні гроші у валюті КМЕК (комунальне підприємство «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» — ред.) на рахунок у комерційному банку — а комунальне підприємство продає валюту та розплачується з підрядником (ТОВ «ММС Арт-Проже») за виконані роботи. Був передбачений і аванс — у розмірі до 30% вартості робіт.

У 2021 році «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо, що на деяких навчальних закладах ремонт зупинився. Субпідрядником, який виконував роботи у деяких навчальних закладах, була київська фірма «Окбуд плюс». Втім, як повідомили працівники «Окбуд плюс», з генпідрядником вони співпрацювали через компанію посередника — «Енкі Констракшн».

Додамо, що «Енкі Констракшн» нині фігурує у розслідуванні НАБУ щодо привласнення коштів під час будівництва укріплень, замовником яких була Полтавська обласна військова адміністрація.

Компанія, яка будувала фортифікації на Донеччині, опікувалась підвищенням енергоефективності будівель у Кременчуці

Компанії з сумнівною репутацією претендують відновлювати Україну

Що не так з реалізацією проєкту у Кременчуці

Додамо, що проєкт «Підвищення енергоефективності громадських будівель у місті Кременчук» розпочали з 2017 року. Неодноразово генпідрядник зривав строки завершення робіт.

Як раніше зазначала депутатка Кременчуцької міської ради Лариса Гориславець з посиланням на дані з аналітичної системи Clarity Project, у 2022 році підрядник отримав 16 млн гривень. З них 3 мільйони гривень — це безпосередньо за виконані роботи. Значна частина — 13 мільйонів гривень — Кременчук заплатив відшкодування банківської гарантії. Загалом 70 мільйонів гривень пішло, як аванс підряднику від міста.

Затяжна термомодернізація у Кременчуці: з генпідрядника так і не стягнули штраф за зрив строків

— Замість того, щоб сплатити неустойку і відшкодувати банківську гарантію місту, навпаки — (генпідрядник — ред.) отримує від міста гроші. До речі, досі в деяких дитсадках мінеральна вата на вулиці в павільйонах валяється, — йшлося у повідомленні депутатки наприкінці 2024 року.

У грудні 2024-го депутати Кременчуцької міської ради вчергове проголосували «За» продовження проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у місті Кременчук» до кінця 2025 року.

За словами представниці підрядника, який виконує роботи у Кременчуці, ТОВ «ММС Арт Проже», завершити проєкт мають у 2025 році. Водночас роботи підрядна організація призупинила з кінця вересня 2024-го.

У 2022 році міська рада виділила 26 мільйонів гривень на утеплення навчальних закладів в рамках підвищення енергоефективності — це рішення підтримало 23 депутати. За даними джерел «Телеграфа», резонансний проєкт спочатку не набрав необхідної кількості голосів. І міський голова Віталій Малецький неодноразово звертався до депутатів з проханням його підтримати. Та потім сказав: навіть якщо міська рада не затвердить це рішення виконкому, його все одно виконуватимуть, бо це дозволяє законодавство, що діє в умовах воєнного стану.

Крім того, протягом реалізації проєкту батьки скаржились на натяки у зачинених внаслідок ремонтів дитсадках щодо зборів на продовження робіт і на закупівлю матеріалів.