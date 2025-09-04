Компанія, яка будувала фортифікації на Донеччині, опікувалась підвищенням енергоефективності будівель у Кременчуці

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 620

З 2018 року «Енкі Констракшн» має підписані договори з держзамовниками на понад 130 млн грн

У розслідуванні народного депутата Ярослава Железняка про будівництво фортифікацій у Донецькій області Полтавською обласною військовою адміністрацією та можливих привласнень понад 200 млн грн фігурує ТОВ «Енкі Констракшн». Саме це ТОВ отримало від ОВА замовлення на зведення захисних споруд на загальну суму майже 400 млн грн, вказує нардеп. За даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована у Кременчуці.

Як вказано в аналітичній системі Clarity Project, з 2018 року «Енкі Констракшн» має підписані договори з держзамовниками на понад 130 млн грн. Зазначимо, що у системі публічних закупівель Prozorro підрядник, що отримав замовлення ОВА, не вказується. Самі закупівлі проводили без використання електронної системи та торгів з обґрунтуванням «Оборонна закупівля».

Найбільшим за вартістю держзамовленням «Енкі Констракшн» став капітальний ремонт корпусу комунального підприємства «Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради» у Полтаві. Вартість робіт — майже 110 млн гривень.

Журналісти видання «МедіаДоказ» виявили, що низка позицій в кошторисі мають подвійну вартість. Зокрема, орієнтовна переплата на утеплювачі та обладнанні складає 1,44 млн грн, йдеться у матеріалі.

Водночас «Енкі Констракшн» опікувалось масштабним проєктом «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук». Перспективний проєкт передбачав утеплення 66 закладів соціальної сфери коштом кредитних коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та грантових коштів. (38 дитсадків, 22 школи, 5 лікарень та Будинок дитячої та юнацької творчості). Загальна вартість проєкту становить понад 10 мільйонів євро, з яких:

6 млн євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку;

1,5 млн євро кредиту від Фонду чистих технологій;

1,5 млн євро гранту від Спеціального фонду акціонерів ЄБРР;

1,5 млн євро з міського бюджету.

На сьогодні Кременчук продовжує сплачувати кредит. Генеральним підрядником виступає азербайджанська компанія ТОВ «ММС Арт-Проже». Схема взаємовідносин виглядає так: ЄБРР перераховує кредитні гроші у валюті КМЕК (комунальне підприємство «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» — ред.) на рахунок у комерційному банку — а комунальне підприємство продає валюту та розплачується з підрядником (ТОВ «ММС Арт-Проже») за виконані роботи. Був передбачений і аванс — у розмірі до 30% вартості робіт.

У 2021 році «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо, що на деяких навчальних закладах ремонт зупинився. Субпідрядником, який виконував роботи у деяких навчальних закладах, була київська фірма «Окбуд плюс». Втім, як повідомили працівники «Окбуд плюс», з генпідрядником вони співпрацювали через компанію посередника — «Енкі Констракшн».

Відповідно до будівельних паспортів об'єктів, «Енкі Констракшн» здійснювала авторський нагляд на деяких об’єктах, де проводили роботи в рамках проєкту. Та, судячи з усього, наглядом не обмежувалось — адже фірма закуповувала й матеріали для робіт, тобто фактично працювала на субпідряді.

Екскерівництво компанії «Енкі Констракшн» мало зв’язки з народним депутатом Юрієм Корявченковим, заступника голови політичної партії «Слуга народу». Ігор Жданюк, який керував компанією до листопада 2017 року, наразі є помічником нардепа.

На сьогодні керівником і власником «Енкі Констракшн» є киянин Сергій Шенько.

ТОВ «Енкі констракшн» також фігурувало у кримінальній справі, яка стосується проєкту енергоефективності у Дніпрі. Слідство підозрює розтрату бюджетних коштів (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України) та зловживання владою (ст. 364 КК).

У відео нардепа також згадувався ще один колишній засновник «Енкі Констракшн» — Анар Рафієв. Станом на 2021 рік він був виконавчим директором азербайджанської компанії AKELIK GROUP.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що на сайті міської ради новина про зустріч мера міста Віталія Малецького з Анаром Рафієвим. Фірма AKELIK GROUP була представлена як така, що «супроводжуватиме виконання робіт у рамках проєкту» у Кременчуці. При цьому пан Рафієв зазначив, що Кременчук — друге місто, в якому реалізується спільний проєкт з енергоефективності. А першим містом є Дніпро.

AKELIK GROUP фігурувала у кримінальній справі разом з «Енкі Констракшн» щодо проєкту енергоефективності у Дніпрі.

Що не так з реалізацією проєкту у Кременчуці

Додамо, що проєкт «Підвищення енергоефективності громадських будівель у місті Кременчук» розпочали з 2018 року. Неодноразово генпідрядник зривав строки завершення робіт.

Як раніше зазначала депутатка Кременчуцької міської ради Лариса Гориславець з посиланням на дані з аналітичної системи Clarity Project, у 2022 році підрядник отримав 16 млн гривень. З них 3 мільйони гривень — це безпосередньо за виконані роботи. Значна частина — 13 мільйонів гривень — Кременчук заплатив відшкодування банківської гарантії. Загалом 70 мільйонів гривень пішло, як аванс підряднику від міста.

Затяжна термомодернізація у Кременчуці: з генпідрядника так і не стягнули штраф за зрив строків

— Замість того, щоб сплатити неустойку і відшкодувати банківську гарантію місту, навпаки — (генпідрядник — ред.) отримує від міста гроші. До речі, досі в деяких дитсадках мінеральна вата на вулиці в павільйонах валяється, — йшлося у повідомленні депутатки наприкінці 2024 року.

У грудні 2024-го депутати Кременчуцької міської ради вчергове проголосували «За» продовження проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у місті Кременчук» до кінця 2025 року.

За словами представниці підрядника, який виконує роботи у Кременчуці, ТОВ «ММС Арт Проже», завершити проєкт мають у 2025 році. Водночас роботи підрядна організація призупинила з кінця вересня 2024-го.

У 2022 році міська рада виділила 26 мільйонів гривень на утеплення навчальних закладів в рамках підвищення енергоефективності — це рішення підтримало 23 депутати. За даними джерел «Телеграфа», резонансний проєкт спочатку не набрав необхідної кількості голосів. І міський голова Віталій Малецький неодноразово звертався до депутатів з проханням його підтримати. Та потім сказав: навіть якщо міська рада не затвердить це рішення виконкому, його все одно виконуватимуть, бо це дозволяє законодавство, що діє в умовах воєнного стану.

Крім того, протягом реалізації проєкту батьки скаржились на натяки у зачинених внаслідок ремонтів дитсадках щодо зборів на продовження робіт і на закупівлю матеріалів.

Що відомо про резонансну справу з будівництвом фортифікацій у Донецькій області

3 вересня народний депутат України Ярослав Железняк оприлюднив розслідування щодо можливих привласнень 200 млн грн на будівництві Полтавською обласною військовою адміністрацією фортифікацій на Донеччині. Железняк вказує, зокрема, на зв’язок підрядника «Енкі констракшн», що опікувалось будівництвом конструкцій з екскерівництвом обласної адміністрації — «настільки тісні, що оформлювати липові документи чиновникам Полтавської ОВА допомагає сам засновник фірми, яку найняли будувати фортифікації». У розслідуванні описали роботу фірми-прокладки «Прімум Актив», у якої купувались будматеріали, і можливі переплати на кілька десятків мільйонів гривень, а також про оформлення необґрунтованих додаткових і фіктивних послуг та матеріалів. У відео також вказали на стан захисних споруд і недоліки будівництва.

У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» Філіп Пронін заявив, що:

«Усі наведені Железняком твердження є безпідставними. Для Полтавської ОВА питання будівництва фортифікаційних споруд у Донецькій області було і залишається справою репутації та відповідальності перед військовими».

Він також зазначив, що «усі кошториси проходили ретельну перевірку незалежними експертами, які не виявили порушень. додатково була проведена експертиза Харківського науково-дослідного інституту ім. Бокаріуса, яка підтвердила правильність виконаних робіт».

— Але головним підтвердженням якості стало те, що на кожному етапі будівництва роботи перевіряли та приймали саме військові. Всі об’єкти зведено в повному обсязі, належної якості та у визначені строки, — сказав у коментарі ексначальник ОВА.