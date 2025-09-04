Компанія, яка будувала фортифікації на Донеччині, опікувалась підвищенням енергоефективності будівель у Кременчуці

У розслідуванні народного депутата Ярослава Железняка про будівництво фортифікацій у Донецькій області Полтавською обласною військовою адміністрацією та можливих привласнень понад 200 млн грн фігурує ТОВ «Енкі Констракшн». Саме це ТОВ отримало від ОВА замовлення на зведення захисних споруд на загальну суму майже 400 млн грн, вказує нардеп. За даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована у Кременчуці.
Як вказано в аналітичній системі Clarity Project, з 2018 року «Енкі Констракшн» має підписані договори з держзамовниками на понад 130 млн грн. Зазначимо, що у системі публічних закупівель Prozorro підрядник, що отримав замовлення ОВА, не вказується. Самі закупівлі проводили без використання електронної системи та торгів з обґрунтуванням «Оборонна закупівля».
Найбільшим за вартістю держзамовленням «Енкі Констракшн» став капітальний ремонт корпусу комунального підприємства «Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради» у Полтаві. Вартість робіт — майже 110 млн гривень.
Журналісти видання «МедіаДоказ» виявили, що низка позицій в кошторисі мають подвійну вартість. Зокрема, орієнтовна переплата на утеплювачі та обладнанні складає 1,44 млн грн, йдеться у матеріалі.
Водночас «Енкі Констракшн» опікувалось масштабним проєктом «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук». Перспективний проєкт передбачав утеплення 66 закладів соціальної сфери коштом кредитних коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та грантових коштів. (38 дитсадків, 22 школи, 5 лікарень та Будинок дитячої та юнацької творчості). Загальна вартість проєкту становить понад 10 мільйонів євро, з яких:
На сьогодні Кременчук продовжує сплачувати кредит. Генеральним підрядником виступає азербайджанська компанія ТОВ «ММС Арт-Проже». Схема взаємовідносин виглядає так: ЄБРР перераховує кредитні гроші у валюті КМЕК (комунальне підприємство «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» — ред.) на рахунок у комерційному банку — а комунальне підприємство продає валюту та розплачується з підрядником (ТОВ «ММС Арт-Проже») за виконані роботи. Був передбачений і аванс — у розмірі до 30% вартості робіт.
У 2021 році «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо, що на деяких навчальних закладах ремонт зупинився. Субпідрядником, який виконував роботи у деяких навчальних закладах, була київська фірма «Окбуд плюс». Втім, як повідомили працівники «Окбуд плюс», з генпідрядником вони співпрацювали через компанію посередника — «Енкі Констракшн».
Відповідно до будівельних паспортів об'єктів, «Енкі Констракшн» здійснювала авторський нагляд на деяких об’єктах, де проводили роботи в рамках проєкту. Та, судячи з усього, наглядом не обмежувалось — адже фірма закуповувала й матеріали для робіт, тобто фактично працювала на субпідряді.
Екскерівництво компанії «Енкі Констракшн» мало зв’язки з народним депутатом Юрієм Корявченковим, заступника голови політичної партії «Слуга народу». Ігор Жданюк, який керував компанією до листопада 2017 року, наразі є помічником нардепа.
На сьогодні керівником і власником «Енкі Констракшн» є киянин Сергій Шенько.
ТОВ «Енкі констракшн» також фігурувало у кримінальній справі, яка стосується проєкту енергоефективності у Дніпрі. Слідство підозрює розтрату бюджетних коштів (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України) та зловживання владою (ст. 364 КК).
У відео нардепа також згадувався ще один колишній засновник «Енкі Констракшн» — Анар Рафієв. Станом на 2021 рік він був виконавчим директором азербайджанської компанії AKELIK GROUP.
Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що на сайті міської ради новина про зустріч мера міста Віталія Малецького з Анаром Рафієвим. Фірма AKELIK GROUP була представлена як така, що «супроводжуватиме виконання робіт у рамках проєкту» у Кременчуці. При цьому пан Рафієв зазначив, що Кременчук — друге місто, в якому реалізується спільний проєкт з енергоефективності. А першим містом є Дніпро.
AKELIK GROUP фігурувала у кримінальній справі разом з «Енкі Констракшн» щодо проєкту енергоефективності у Дніпрі.
Додамо, що проєкт «Підвищення енергоефективності громадських будівель у місті Кременчук» розпочали з 2018 року. Неодноразово генпідрядник зривав строки завершення робіт.
Як раніше зазначала депутатка Кременчуцької міської ради Лариса Гориславець з посиланням на дані з аналітичної системи Clarity Project, у 2022 році підрядник отримав 16 млн гривень. З них 3 мільйони гривень — це безпосередньо за виконані роботи. Значна частина — 13 мільйонів гривень — Кременчук заплатив відшкодування банківської гарантії. Загалом 70 мільйонів гривень пішло, як аванс підряднику від міста.
Затяжна термомодернізація у Кременчуці: з генпідрядника так і не стягнули штраф за зрив строків
У грудні 2024-го депутати Кременчуцької міської ради вчергове проголосували «За» продовження проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у місті Кременчук» до кінця 2025 року.
За словами представниці підрядника, який виконує роботи у Кременчуці, ТОВ «ММС Арт Проже», завершити проєкт мають у 2025 році. Водночас роботи підрядна організація призупинила з кінця вересня 2024-го.
У 2022 році міська рада виділила 26 мільйонів гривень на утеплення навчальних закладів в рамках підвищення енергоефективності — це рішення підтримало 23 депутати. За даними джерел «Телеграфа», резонансний проєкт спочатку не набрав необхідної кількості голосів. І міський голова Віталій Малецький неодноразово звертався до депутатів з проханням його підтримати. Та потім сказав: навіть якщо міська рада не затвердить це рішення виконкому, його все одно виконуватимуть, бо це дозволяє законодавство, що діє в умовах воєнного стану.
Крім того, протягом реалізації проєкту батьки скаржились на натяки у зачинених внаслідок ремонтів дитсадках щодо зборів на продовження робіт і на закупівлю матеріалів.
3 вересня народний депутат України Ярослав Железняк оприлюднив розслідування щодо можливих привласнень 200 млн грн на будівництві Полтавською обласною військовою адміністрацією фортифікацій на Донеччині. Железняк вказує, зокрема, на зв’язок підрядника «Енкі констракшн», що опікувалось будівництвом конструкцій з екскерівництвом обласної адміністрації — «настільки тісні, що оформлювати липові документи чиновникам Полтавської ОВА допомагає сам засновник фірми, яку найняли будувати фортифікації». У розслідуванні описали роботу фірми-прокладки «Прімум Актив», у якої купувались будматеріали, і можливі переплати на кілька десятків мільйонів гривень, а також про оформлення необґрунтованих додаткових і фіктивних послуг та матеріалів. У відео також вказали на стан захисних споруд і недоліки будівництва.
У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» Філіп Пронін заявив, що:
Він також зазначив, що «усі кошториси проходили ретельну перевірку незалежними експертами, які не виявили порушень. додатково була проведена експертиза Харківського науково-дослідного інституту ім. Бокаріуса, яка підтвердила правильність виконаних робіт».
Зазначимо, що мова йде про 16 закупівель Полтавської ОВА на будівництво фортифікаційних споруд у Донецькій області. У період з лютого по березень 2024 року обласний департамент оприлюднив тендери на будівництво фортифікаційних споруд на загальну суму понад 372 млн гривень. З державного бюджету для Полтавської області на будівництво захисних споруд виділили 221 млн 626 тисяч гривень.
Наприкінці 2024-го стало відомо, що Бюро економічної безпеки розслідувало можливе розкрадання бюджетних коштів, що виділялись на будівництво фортифікаційних споруд у Донецькій області. Як було вказано в ухвалі суду, чиновники департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної військової адміністрації завдали збитків бюджету, ймовірно, на понад 3 млн гривень.
4 вересня у Верховній Раді Пронін прокоментував розслідування депутата Железняка. За його словами, інформація про втрату позицій через неякісні укріплення не відповідає дійсності — ці рубежі тримають Збройні сили України.
Посадовець підкреслив, що всі ціни на будівельні роботи затвердила «Укрдержбудекспертиза». Хід будівництва контролювали представники військової адміністрації Донецької області, військові інженери Міноборони, правоохоронці та Полтавська ОВА. Додатково залучались фахівців Національного наукового центру ім. Бокаріуса, які підтвердили обсяги, якість та вартість робіт.
