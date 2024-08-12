Будівництво фортифікацій на Донеччині. БЕБ розслідує розкрадання бюджетних грошей чиновниками Полтавської ОВА

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З державного бюджету для Полтавської області на будівництво захисних споруд виділили 221 млн 626 тисяч гривень

Бюро економічної безпеки Полтавщини розслідує розкрадання бюджетних коштів, що виділялись на будівництво фортифікаційних споруд у Донецькій області. За даними слідчих, чиновники департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної військової адміністрації завдали збитків бюджету, ймовірно, на понад 3 млн гривень. Про це стало відомо з ухвали Київського районного суду Полтави, який оприлюднили 9 серпня.

Вказано, що чиновники департаменту діяли за попередньою змовою з підрядником. У період з 2023 року і до нині вони здійснюють незаконне заволодіння бюджетними коштами, шляхом внесення неправдивих відомостей до актів приймання виконаних робіт та довідок про обсяги виконаних робіт.

У період з лютого по березень 2024 року обласний департамент оголосив 16 тендерів на будівництво фортифікаційних споруд у Донецькій області на загальну суму понад 372 млн гривень. З державного бюджету для Полтавської області на будівництво захисних споруд виділили 221 млн 626 тисяч гривень.

Слідчі встановили, що у «Підсумкових відомостях ресурсів (витрати — по факту)» чиновники вказали ціни на «бруски обрізні хвойних порід, довжиною 2-6,5 м, товщиною 40-60 мм. II сорт» у понад 9 тисяч гривень. Середня ринкова ціна на вказаний товар по Україні становила 6400–6600 грн.

Детектив БЕБ клопотав про тимчасовий доступ до речей і документів департаменту. Суд задовольнив клопотання.

Нагадаємо, сім кременчуцьких працівників шкіл отримали Почесні грамоти Кременчуцької міської ради за підтримку Збройних сил України. Освітяни брали участь у будівництві фортифікаційних споруд на Донеччині.