У Кременчуці відзначили освітян, які брали участь у будівництві фортифікаційних споруд

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Вони побували у Донецькій області

Сім кременчуцьких працівників шкіл отримали Почесні грамоти Кременчуцької міської ради за підтримку Збройних сил України. Освітяни брали участь у будівництві фортифікаційних споруд на Донеччині. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час сесії міської ради 19 липня.

Хто брав участь у будівництві фортифікаційних споруд:

Роман Прокопець, вчитель музичного мистецтва ліцею № 4;

Роман Васильченко, вчитель біології гімназії № 74

Віталій Бугай, вчитель фізичної культури гімназії № 9;

Михайло Розсохатський, робітник з ремонту та обслуговування будівель ліцею № 11;

Сергій Дрелінський, вчитель історії ліцею № 17;

Павло Пугач, вчитель географії гімназії № 31;

Вадим Таран, вчитель фізичної культури ліцею № 25.

Нагадаємо, протягом двох тижнів педагоги Глобинської громади допомагали військовим укріплювати та облаштовувати окопи, які попередньо рилися трактором.