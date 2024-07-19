У Кременчуці відзначили освітян, які брали участь у будівництві фортифікаційних споруд

Сім кременчуцьких працівників шкіл отримали Почесні грамоти Кременчуцької міської ради за підтримку Збройних сил України. Освітяни брали участь у будівництві фортифікаційних споруд на Донеччині. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час сесії міської ради 19 липня.
Хто брав участь у будівництві фортифікаційних споруд:
Нагадаємо, протягом двох тижнів педагоги Глобинської громади допомагали військовим укріплювати та облаштовувати окопи, які попередньо рилися трактором.
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