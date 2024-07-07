Освітяни Кременчуччини долучилися до будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 277

Освітяни Кременчуччини долучилися до будівництва інженерно-фортифікаційних споруд на Донеччині. Про це повідомляють у пресслужбі Глобинської міської ради.

Протягом двох тижнів педагоги, працівники відділу освіти Глобинської громади, а також представники інших професій Кременчуччини допомагали військовим укріплювати та облаштовувати окопи, які попередньо рилися трактором.

Про роботу недалеко від лінії зіткнення ділиться водій відділу освіти Глобиного Сергій Радченко:

Звичайно, фізично було нелегко, але психологічно — ще тяжче. Постійний гул, вибухи, прольоти ракет і дронів. Від місця нашої роботи до «передка» було всього-на-всього 23 кілометри. Поруч заміновані поля, узбіччя доріг, ліси. Крім того, перед очима весь час були вражаючі наслідки спочатку — окупації, а потому — визвольних боїв. Вщент зруйновані будинки, випалена рослинність, розбита, вже повністю іржава техніка…

Сергій розповідає, жили там у колишній школі-інтернаті, мали двохразове харчування. Також їх щодня відвозили на місце роботи і назад. Задля комфорту та власних потреб чоловіки самотужки збудували собі літній душ.

Працювали щодня, без вихідних. За словами Сергія, за день мали прокласти близько 120 м фортифікаційних споруд, але насправді робили набагато більше.

Розуміли: будь-якого дня фронт може пересунутися вглиб, а це значить, що наші воїни повинні бути забезпечені якісним захистом на землі та під нею, — додає чоловік.

Нагадаємо, у травні кременчуцькі волонтери збирали допомогу військовим для будування бліндажів.