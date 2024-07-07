Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта, Війна, Люди

Освітяни Кременчуччини долучилися до будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 277

 

Працівники відділу освіти Глобинської громади діляться досвідом роботи неподалік лінії розмежування

Освітяни Кременчуччини долучилися до будівництва інженерно-фортифікаційних споруд на Донеччині. Про це повідомляють у пресслужбі Глобинської міської ради.

Протягом двох тижнів педагоги, працівники відділу освіти Глобинської громади, а також представники інших професій Кременчуччини допомагали військовим укріплювати та облаштовувати окопи, які попередньо рилися трактором.

 

Про роботу недалеко від лінії зіткнення ділиться водій відділу освіти Глобиного Сергій Радченко:

Звичайно, фізично було нелегко, але психологічно — ще тяжче. Постійний гул, вибухи, прольоти ракет і дронів. Від місця нашої роботи до «передка» було всього-на-всього 23 кілометри. Поруч заміновані поля, узбіччя доріг, ліси. Крім того, перед очима весь час були вражаючі наслідки спочатку — окупації, а потому — визвольних боїв. Вщент зруйновані будинки, випалена рослинність, розбита, вже повністю іржава техніка…

Сергій розповідає, жили там у колишній школі-інтернаті, мали двохразове харчування. Також їх щодня відвозили на місце роботи і назад. Задля комфорту та власних потреб чоловіки самотужки збудували собі літній душ.

 

Працювали щодня, без вихідних. За словами Сергія, за день мали прокласти близько 120 м фортифікаційних споруд, але насправді робили набагато більше. 

Розуміли: будь-якого дня фронт може пересунутися вглиб, а це значить, що наші воїни повинні бути забезпечені якісним захистом на землі та під нею, — додає чоловік.

Нагадаємо, у травні кременчуцькі волонтери збирали допомогу військовим для будування бліндажів.

2
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Глобинська громада
Теги: Глобинська міська територіальна громада освіта допомога військовим будівництво фортифікаційні споруди
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх