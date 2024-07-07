Освітяни Кременчуччини долучилися до будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині

Освітяни Кременчуччини долучилися до будівництва інженерно-фортифікаційних споруд на Донеччині. Про це повідомляють у пресслужбі Глобинської міської ради.
Протягом двох тижнів педагоги, працівники відділу освіти Глобинської громади, а також представники інших професій Кременчуччини допомагали військовим укріплювати та облаштовувати окопи, які попередньо рилися трактором.
Про роботу недалеко від лінії зіткнення ділиться водій відділу освіти Глобиного Сергій Радченко:
Сергій розповідає, жили там у колишній школі-інтернаті, мали двохразове харчування. Також їх щодня відвозили на місце роботи і назад. Задля комфорту та власних потреб чоловіки самотужки збудували собі літній душ.
Працювали щодня, без вихідних. За словами Сергія, за день мали прокласти близько 120 м фортифікаційних споруд, але насправді робили набагато більше.
Нагадаємо, у травні кременчуцькі волонтери збирали допомогу військовим для будування бліндажів.
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