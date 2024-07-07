У Полтаві у палаючій квартирі загинула людина

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У неділю, 7 липня, близько 05.36 у Полтаві у пожежі загинула людина. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За даними надзвичайників, сталася пожежа у багатоквартирному будинку на вулиці Героїв АТО. На жаль, у вогні одна людина загинула, ще одну вдалося врятувати.

Також вогонь знищив домашнє майно та речі на площі 8 м2. Рятувальникам вдалося загасити полум’я та зберегти квартиру від повного знищення вогнем.

На місці події працювати три відділення надзвичайників, бригада «швидкої», служба «Полтавагаз» та правоохоронці.

Нагадаємо, цього тижня у селі поблизу Полтави постраждав чоловік, який намагався загасити пожежу у гаражі.