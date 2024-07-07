Якість води у річках Кременчука не відповідає санітарним нормам: містянам радять не купатися

Протягом двох тижнів у водоймах Кременчука спостерігається погіршення стану води. Про це повідолмяють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Цього тижня показники якості води у річках фіксували такі:
Якість води у річці Сухий Кагамлик теж дещо погіршилася у порівнянні із минулим тижнем:
Тож медики вкотре не рекомендують громадянам купатися у цих водоймах у межах пляжів, а також не використовувати воду для миття рук, фруктів та овочів, аби уникнути розповсюдження інфекційних захворювань.
Нагадаємо, на початку червня якість води на центральному пляжі у Дніпрі відповідала допустимим нормам.
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