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Якість води у річках Кременчука не відповідає санітарним нормам: містянам радять не купатися

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 79

 

Показник забруднення значно перевищує длпустиме значення

Протягом двох тижнів у водоймах Кременчука спостерігається погіршення стану води. Про це повідолмяють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Цього тижня показники якості води у річках фіксували такі:

Якість води у річці Сухий Кагамлик теж дещо погіршилася у порівнянні із минулим тижнем:

Тож медики вкотре не рекомендують громадянам купатися у цих водоймах у межах пляжів, а також не використовувати воду для миття рук, фруктів та овочів, аби уникнути розповсюдження інфекційних захворювань.

Нагадаємо, на початку червня якість води на центральному пляжі у Дніпрі відповідала допустимим нормам.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: якість води вода пляж Дніпро Центральний пляж Сухий Кагамлик
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