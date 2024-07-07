Якість води у річках Кременчука не відповідає санітарним нормам: містянам радять не купатися

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Протягом двох тижнів у водоймах Кременчука спостерігається погіршення стану води. Про це повідолмяють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Цього тижня показники якості води у річках фіксували такі:

центральний пляж, річка Дніпро: Минулого тижня обидва показники становили 62 000. індекс ЛКП (лактопозитивної палички) — початок пляжу 21 000, кінець пляжу 62 000, (допустиме значення — 5 000).

Якість води у річці Сухий Кагамлик теж дещо погіршилася у порівнянні із минулим тижнем:

пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» — початок пляжу 13 000, кінець пляжу 24 000, (допустиме значення — 5 000). На минулому тижні значення показників було 13 000 на початку пляжу і 20 000 у кінці пляжу.

Тож медики вкотре не рекомендують громадянам купатися у цих водоймах у межах пляжів, а також не використовувати воду для миття рук, фруктів та овочів, аби уникнути розповсюдження інфекційних захворювань.

Нагадаємо, на початку червня якість води на центральному пляжі у Дніпрі відповідала допустимим нормам.