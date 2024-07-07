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На Полтавщині тривають жнива: урожай зібрали майже на 9% загальної площі території

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 226

 

За сприятливої погоди збір урожаю аграрії мають завершити до кінця липня

На Полтавщині продовжуються жнива. Про це інформує начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, наразі аграрії обмолотили 30 тис. га території — це близько 9% від загально площі угідь.

Зібрали 132 тисячі тонн ранніх зернових і зернобобових, а також озимого ріпаку майже 25 тисяч тонн. Наразі збирають озимі пшеницю, ячмінь і ріпак, а також ярий ячмінь і горох, — доповів Пронін.

За сприятливих погодніх умов аграрії планують завершити збір урожаю до кінця липня.

Нагадаємо, минулого тижня виконувач обов’язків начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко відзвітував про початок жнив і у Кременчуцькому районі. За словами Даценка, Кременчуччина розпочала збирати врожай одна з найперших в області.

Станом на 27 червня зібрали ранні зернові та зернобобові культури на площі 616 га. Намолотити уже встигли 1942 тонни врожаю.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: жнива зернові
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