У Полтаві підпалили електромобіль Tesla: поліція розшукує причетних

Сьогодні, 12:22 Переглядів: 441

Машина була припаркована поблизу одного із вечірніх закладів міста

Цієї ночі, 7 липня, близько 01.15 у Полтаві горів електромобіль Tesla. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, машина була припаркована поблизу одного із вечірніх закладів міста. Поліція встановила, що невідома особа автівку підпалила. Рятувальники, які прибули на місце події, пожежу загасили. Проте вогонь пошкодив також і припаркований поруч автомобіль.

На місці події слідчі вилучили речові докази та направили їх на експертизу. Наразі поліція встановлює особу, причетну до даного злочину.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Винному загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

Поліція Полтави просить усіх, хто має будь-яку інформацію щодо події, повідомити до правоохоронних органів за телефонами 095-917-00-73 або 102.

Нагадаємо, у травні у Піщаному підпалили автівку: поліція розшукувала винних.