У Лубнах Ford збив водійку на електроскутері

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Потерпілу з травмами госпіталізували до лікарні

Учора, 6 липня, близько 09.40 у Лубнах сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідолмяють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися автомобіль Ford Transit, під керуванням водія 1979 року народження та електроскутер Maxxter Neos, яким керувала 60-річна місцева мешканка.

Внаслідок аварії водійка скутера травмувалася, її ушпиталили до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.

Нагадаємо, днями на Полтавщині сталася смертельна аварія: внаслідок зіткнення із автомобілем загинув водій мотоцикла.