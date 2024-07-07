За попередню добу рятувальники загасили 14 пожеж у природі: горів сухостій і в Кременчуці

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За попередню добу на Полтавщині сталося 14 пожеж у природі. Про це повідомляють в оперативному зведенні у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

За даними надзвичайників, дві пожежі сталося у лісах області — у Котелевській та Терешківській громадах. Вогонь жнищив лісову підстилку на площі 2,01 га. Гасили пожежі рятувальники за допомогою 5-ти пожежних машин.

Ще 12 пожеж сталося на відкритих територіях у межах області.

Горів сухостій і в Кременчуці. Пожежа виникла у суботу, 6 липня, близько 17.54 на вулиці Східній у Крюківському районі. Рослинність вигоріла на території площею 0, 025 га. Гасили вогонь рятувальники одного відділення 15-ї державної пожено-рятувальної частини.

Інші пожежі сталися у Гоголівській, Новооржицькій, Котелевській, Опішнянській, Полтавській, Решетилівській, Лубенській, Миргородській та Хорольській громадах. Вогонь знищив суху рослинність на територіях загальною площею близько 6,42 га.

Нагадаємо, цього тижня на Полтавщині у зв'язку із високою температурою повітря оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



