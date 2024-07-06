Смертельна ДТП на Полтавщині: внаслідок аварії загинув мотоцикліст

Сьогодні, 6 липня, близько 9.30 на дорозі Полтава-Красноград поблизу села Верхня Ланна на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За інформацією правоохоронців, на дорозі зіткнулися автомобіль Ford Kuga, за кермом якого перебував 35-річний водій, та мотоцикл Yamaha DRAG під кермуванням 54-річного жителя Полтавського району.
Мотоцикліста із тяжкими травмами доставили до лікарні, проте невдовзі чоловік помер у реанімаційному відділенні. Водій автомобіля не постраждав.
Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює причини та обставини події.
Нагадаємо, цього тижня на Полтавщині легковик збив неповнолітнього мотоцикліста.
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