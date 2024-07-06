«Боріться за них так, як вони боролися за нас»: у Кременчуці відбувся турнір з кросфіту пам'яті Максима Кагала

Сьогодні, 13:45 Переглядів: 380

Зібрані під час турніру кошти передадуть на потреби 2 батальйону бригади НГУ «Азов», де служив Максим Кагал

Сьогодні, 6 липня, у Кременчуці відбувся третій відкритий турнір з кросфіту «NO FIGHT, NO GLORY», присвячений памʼяті полеглого кременчужанина — Героя України, старшого лейтенанта бригади Національної гвардії України «Азов» Максима Кагала. Наш фотокореспондент Артем Коваленко зробив фоторепортаж із турніру.

Перед початком змагань усі учасники вшанували хвилиною мовчання свого земляка-героя, а також усіх військових та цивільних, хто загинув внаслідок розв’язаної Росією війни проти України.

Гаслом турніру стала фраза «Боріться за них так, як вони боролися за нас!» на підтримку військових азовців, які й досі перебувають у російському полоні.

Долучитися до турніру могли усі бажаючі, сплативши попередньо благодійний внесок у сумі 700 гривень. Усі зібрані кошти організатори передадуть на потреби 2 батальйону бригади НГУ «Азов», де служив Максим Кагал.

Учасники брали участь у змаганнях у різних категоріях:

профі;

аматори;

команда профі (2 учасники: хлопець та дівчина);

команда аматори (2 учасники: хлопець та дівчина);

«кілометр волі» (пройти/пробігти дистанцію для тих, хто не може виконати комплекс вправ).

Стати учасником турніру можна було також і онлайн — для цього необхідно було зареєструватися в обраній категорії, а при сплаті благодійного внеску обрати формат дистанційної участі.

Під час турніру усі учасники мали виконати комплекс вправ, за яким найчастіше тренувався Максим Кагал. Схема включає біг, човниковий біг 80 метрів, вправи з гирею, присідання зі штангою та інші вправи.

Випробовували свої сили у змаганнях не лише дорослі, а й діти.

По закінченню турніру кожен, хто долучився до змагань, отримав пам’ятну відзнаку учасника.

Нагадаємо, турнір з кросфіту пам’яті Максима Кагала відувається у Кременчуці уже втретє.

Минулого року турнір відбувся 8 липня. Тоді ж учасникам і запропонували виконувати вправи за схемою «PISTONE 2.0» AFAP — це комплекс вправ, які найчастіше виконував Максим Кагал і який назвали на честь позивного бійця.

А перший турнір на честь Максима Кагала провели у серпні 2022 року. Тоді усі учасники на початку змагань пробігли символічний «Кілометр волі».