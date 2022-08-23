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Кременчужани пройшли дистанцію «Пістон»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 103

 Долучалися як військові дистанційно, так і правоохоронці, рятувальники, професійні спортсмени та любителі

У Кременчуці відбувся турнір з crossfit «No fight, no glory» пам’яті Героя України Максима Кагала. Змагання проходили на стадіоні льотного коледжу.

До змагань долучилися побратими Максима та військові, які виконували вправи дистанційно. А у Кременчуці на стадіоні змагалися як професійні спортсмени, рятувальники, правоохоронці, так і любителі спорту.

Олександр Белік, який заходив у пекло Амстору, а за кілька днів змагався у турнірі
Олександр Белік, який заходив у пекло Амстору, а за кілька днів змагався у турнірі

Виконували комплекс вправ як дівчата так і хлопці. На дистанції можна було побачити рятувальника, який ще кілька днів тому рятував людей з ТЦ «Амстор».

 

На початку змагань був символічний «Кілометр волі», який пробігли учасники та вболівальники. Серед учасників забігу була мама Героя України Максима Тетяна Кагал.

 

«Кілометр волі» - дистанція для я всіх учасників, які бажали підтримати турнір, але за певних обставин не можуть виконати схему. Кілометр волі, адже кожного дня наші воїни відвойовують ці кілометри волі.

- 26 березня, коли ми бігли забіг «вільних людей», то дізналися цю сумну звістку (загибель Максима Кагала при обороні Маріуполя – ред.), там якраз був Артем, брат Максима. Ми ще там вирішили, що будемо щороку на честь Героя проводити 25 березня забіг і пам’ятний турнір з крос фіту. Турнір ми реалізували, а забіг ще попереду. І ці заходи будуть щорічні. Пам'ять про Героя живе поки про нього згадують, - розповів організатор турніру Віталій Смірнов.

 

Всім учасникам запропонували схему «PISTONE» AFAP, комплекс вправ, які найчастіше виконував Максим Кагал й назвали на честь позивного Макса. Схема не з легких, навіть для професіоналів:

  • 300 м біг;
  • 15 бурпі з запригуванням на тумбу (60/50 см);
  • 30 взяття штанги з полу в стійку+швунг (50/30 кг);
  • 15 виходів на турніку (Sc: горизонтальних підтягувань);
  • 600 м біг;
  • 15 виходів на турніку (Sc: горизонтальних підтягувань);
  • 30 трастерів (50/30 кг);
  • 15 бурпі з запригуванням на тумбу (60/50 см);
  • 300 м біг

 AFAP - якомога швидше

 Sc - означає спрощений варіант, для любителів або тих, хто вперше познайомиться з CROSSFIT

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: кросфіт Максим Кагал
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