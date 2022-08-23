Кременчужани пройшли дистанцію «Пістон»

Долучалися як військові дистанційно, так і правоохоронці, рятувальники, професійні спортсмени та любителі
У Кременчуці відбувся турнір з crossfit «No fight, no glory» пам’яті Героя України Максима Кагала. Змагання проходили на стадіоні льотного коледжу.
До змагань долучилися побратими Максима та військові, які виконували вправи дистанційно. А у Кременчуці на стадіоні змагалися як професійні спортсмени, рятувальники, правоохоронці, так і любителі спорту.
Виконували комплекс вправ як дівчата так і хлопці. На дистанції можна було побачити рятувальника, який ще кілька днів тому рятував людей з ТЦ «Амстор».
На початку змагань був символічний «Кілометр волі», який пробігли учасники та вболівальники. Серед учасників забігу була мама Героя України Максима Тетяна Кагал.
- 26 березня, коли ми бігли забіг «вільних людей», то дізналися цю сумну звістку (загибель Максима Кагала при обороні Маріуполя – ред.), там якраз був Артем, брат Максима. Ми ще там вирішили, що будемо щороку на честь Героя проводити 25 березня забіг і пам’ятний турнір з крос фіту. Турнір ми реалізували, а забіг ще попереду. І ці заходи будуть щорічні. Пам'ять про Героя живе поки про нього згадують, - розповів організатор турніру Віталій Смірнов.
Всім учасникам запропонували схему «PISTONE» AFAP, комплекс вправ, які найчастіше виконував Максим Кагал й назвали на честь позивного Макса. Схема не з легких, навіть для професіоналів:
AFAP - якомога швидше
Sc - означає спрощений варіант, для любителів або тих, хто вперше познайомиться з CROSSFIT
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер