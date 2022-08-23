Де у Горішньоплавнівській громаді не буде світла 25-26 серпня

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 147

У зв’язку із проведенням робіт у мережах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів у Гроішньоплавніській громаді. Про це повідомила пресслужба Горішньоплавнівської міської ради.

25 серпня з 8.00 до 20.00 через виконання робіт, пов’язаних з росчищенням трас ПЛ можливі тимчасові перерви в електропостачанні м. Горішні Плавні за адресами:

вул.Зарічна (б. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17/26, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34);

вул.І.Франко (б. 1, 1А, 2, 2 г, 3, 4, 4-А, 4 Б, 4 В, 4Г, 4д, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 43а, 45, 49);

вул.Чекаліна (б. 38);

вул.Чекаліна (б. 13, 15, 17, 17/1, 19, 19 Б, 21, 30, 30а, 32, 34, 36, 40, 42, 46Б, 48 дом, 50).

25 серпня з 8.00 до 20.00 через Виконання робіт з технічного обслуговування електромереж можливі тимчасові перерви в електропостачанні у с. Мотрине за адресами:

вул.40р.Перемоги (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 64, 66);

вул.8-Березня (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32);

пров.Гоголя (б. 1);

вул.Дейнеги (б. 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 30);

пров.І.Кожевнікова (б. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15);

вул.Мічуріна (б. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12);

вул.Шевченка (б. 8).

26 серпня з 8.00 до 19.00 через виконання робіт, пов’язаних з росчищенням трас ПЛ можливі тимчасові перерви в електропостачанні с. Дмитрівка за адресами: