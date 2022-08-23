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Кременчуцька міська рада вчора затвердила рішення про допомогу військовим на понад 9 млн грн

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 2

 

Виконавчий комітет міської ради направив на затвердження депутатів 7 рішень, ухвалених напередодні, що стосувалися фінансової допомоги різним структурам сектору оборони та національної безпеки України

Для повної об’єктивності, варто зазначити, що під час засідання ХVI позачергової сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 22 серпня, окрім виділення 2 млн грн із Стабілізаційного фонду на ремонт укриття у приміщенні міської ради та такої ж суми (2 млн грн) на придбання автомобіля Renault DUSTER і твердопаливного котла для КП «Муніципальна варта», депутати затвердили виділення значно більшої суми коштів на допомогу різним військовим частинам та іншим структурам сектору оборони та національної безпеки України.

Мова йде про суму у понад 9 млн грн, яка виділяється 7 рішеннями виконавчого комітету Кременчуцької міської ради із Стабілізаційного фонду. Кошти спрямовуються на придбання будматеріалів та проведення капітального ремонту приміщень, купівлю автомобіля та генераторів, відновлення озброєння, військової техніки та придбання запчастин для них, придбання пересувних лазнево-пральних комплексів та оплату транспортних послуг по пасажирським перевезенням у рамках заходів територіальної оборони.

Отже, у Кременчуці Збройним Силам України та іншим військовим та правоохоронним структурам допомагають усім, чим можуть, як мешканці міста та волонтери, так і міська влада.

Слава Україні! Україна переможе!

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Автор: Віктор Крук
Теги: допомога ЗСУ Кременчуцька міська рада
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