Рух на дорогах при вимкнених світлофорах: як працюють кременчуцькі регулювальники

Під час погодинних відключень електроенергії у Кременчуці на дорогах не працюють і світлофори. Тому у години пік на перехрестя з найбільш інтенсивним рухом виходять регулювальники — представники батальйону патрульної поліції міста. Ми поспілкувалися з кременчуцькими регулювальниками та дізналися про особливості їхньої роботи
Уже протягом кількох місяців у Кременчуці, на Полтавщині та по всій Україні діють погодинні відключення світла. Не працюють у цей час і світлофори на дорогах. Тож на перехрестя з інтенсивним рухом у пікові години виходять регулювальники — представники батальйону патрульної поліції міста. Вони контролюють та регулюють рух водіїв та пішоходів на дорогах, аби уникнути дорожньо-транспортних пригод.
«Кременчуцький Телеграф» зустрівся із регулювальниками на перехресті вулиць Халаменюка та Старшого лейтенанта Кагала. Ми поспостерігали за роботою патрульних, а також дізналися про особливості регулювання руху на дорогах.
На перехресті сьогодні разом із напарником регулює рух автівок та пішоходів старший лейтенант батальйону патрульної поліції Кременчука Сергій Делун. Він — патрульний із багаторічним досвідом: має відповідну кваліфікацію й навики, тож усі команди водіям надає чітко і за правилами.
Ми поцікавилися у Сергія, чи знають автомобілісти його команди та дотримуються їх.
За словами регулювальника, його команди стосуються не лише водіїв, а й пішоходів. Адже вони є такими самими учасниками дорожнього руху.
Зустрілися ми з патрульними о 12.00. Попри свіжий вітер, стовпчик термометра у цей час показував 34°C. Патрульні ж стоять під сонцем у формі та бронежилетах. Запитуємо, чи не складно це. Адже регулювати рух доводиться довго.
Патрульний каже, регулювати рух доводиться і по дві, і по три години — залежно від того, на скільки вимикають світло. Але завжди міняються із напарником, тому що самотужки протягом такого часу налагоджувати рух на дорозі складно.
Трохи більше про особливості роботи регулювальників розповіла нам тимчасово виконуюча обов’язки старшого інспектора пресслужби батальйону патрульної поліції Кременчука Любов Стрючаліна.
За її словами, відключення світлофорів не є основною причиною виникнення аварій на дорогах. Також за період дії графіків погодинних відключень світла збільшення кількості аварій на дорогах не спостерігається.
Любов Стрючаліна також додає, що і водіїв, і пішоходів можуть штрафувати за невиконання команд регулювальника.
— Згідно з ч. 2 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення за невиконання жесту регулювальника передбачена адміністративна відповідальність — штраф сумою 510 гривень.
Тож шановні водії та пішоходи, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та бережіть себе!
Регулюють рух патрульні не на усіх перехрестях міста. В першу чергу правоохоронці виїжджають на складні, перевантажені транспортом та пішоходами дороги. Проїзд та перехід складних перехресть вимагає від учасників дорожнього руху підвищеної зібраності та уваги, а також неухильного дотримання правил дорожнього руху.
У пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука нам назвали найскладніші перехрестя, де і водіям, і пішоходам потрібно бути особливо уважними. Це:
Жести регулювальника та їхнє значення детально пояснюються у пункті 8.8. Правил дорожнього руху.
Нагадуємо вам основні сигнали, які варто запам’ятати та виконувати.
Також у Правилах дорожнього руху зазначається, що під час регулювання дорожнього руху регулювальником на перехресті його жести мають пріоритет над сигналами світлофора та відповідними дорожніми знаками.
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