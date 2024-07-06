Рух на дорогах при вимкнених світлофорах: як працюють кременчуцькі регулювальники

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 182

Під час погодинних відключень електроенергії у Кременчуці на дорогах не працюють і світлофори. Тому у години пік на перехрестя з найбільш інтенсивним рухом виходять регулювальники — представники батальйону патрульної поліції міста. Ми поспілкувалися з кременчуцькими регулювальниками та дізналися про особливості їхньої роботи

Уже протягом кількох місяців у Кременчуці, на Полтавщині та по всій Україні діють погодинні відключення світла. Не працюють у цей час і світлофори на дорогах. Тож на перехрестя з інтенсивним рухом у пікові години виходять регулювальники — представники батальйону патрульної поліції міста. Вони контролюють та регулюють рух водіїв та пішоходів на дорогах, аби уникнути дорожньо-транспортних пригод.

«Кременчуцький Телеграф» зустрівся із регулювальниками на перехресті вулиць Халаменюка та Старшого лейтенанта Кагала. Ми поспостерігали за роботою патрульних, а також дізналися про особливості регулювання руху на дорогах.

На перехресті сьогодні разом із напарником регулює рух автівок та пішоходів старший лейтенант батальйону патрульної поліції Кременчука Сергій Делун. Він — патрульний із багаторічним досвідом: має відповідну кваліфікацію й навики, тож усі команди водіям надає чітко і за правилами.

Ми поцікавилися у Сергія, чи знають автомобілісти його команди та дотримуються їх.

— Більшість водіїв знають команди регулювальника та дотримуються їх. Проте деякі водії на наші команди не зважають і порушують правила дорожнього руху.

За словами регулювальника, його команди стосуються не лише водіїв, а й пішоходів. Адже вони є такими самими учасниками дорожнього руху.

— Пішоходи теж практично завжди дотримуються усіх команд. Але знову ж таки, трапляються й такі, хто ніяк не реагує на команди і переходить через дорогу там, де їм заманеться.

Зустрілися ми з патрульними о 12.00. Попри свіжий вітер, стовпчик термометра у цей час показував 34°C. Патрульні ж стоять під сонцем у формі та бронежилетах. Запитуємо, чи не складно це. Адже регулювати рух доводиться довго.

— Важко, звичайно. Але ж це наша служба. Ми повинні це виконувати і налагоджувати безпечний рух водіїв на дорогах. Хто, як не ми, це робитиме, — стверджує Сергій.

Патрульний каже, регулювати рух доводиться і по дві, і по три години — залежно від того, на скільки вимикають світло. Але завжди міняються із напарником, тому що самотужки протягом такого часу налагоджувати рух на дорозі складно.

Непрацюючі світлофори не є основною причиною аварій

Трохи більше про особливості роботи регулювальників розповіла нам тимчасово виконуюча обов’язки старшого інспектора пресслужби батальйону патрульної поліції Кременчука Любов Стрючаліна.

— У разі відключення світлофорних об’єктів на складних перехрестях з високою інтенсивністю руху транспортних засобів та пішоходів у години пік патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху.

За її словами, відключення світлофорів не є основною причиною виникнення аварій на дорогах. Також за період дії графіків погодинних відключень світла збільшення кількості аварій на дорогах не спостерігається.

— Основними причинами автопригод є порушення правил маневрування водіями, порушення проїзду перехресть, перевищення безпечної швидкості та недотримання дистанції між автівками. Також сюди ще можна додати керування транспортними засобами у нетверезому стані та порушення правил проїзду пішохідних переходів. Непрацюючі світлофори на кількість аварій не вплинули ніяк.

Любов Стрючаліна також додає, що і водіїв, і пішоходів можуть штрафувати за невиконання команд регулювальника.

— Згідно з ч. 2 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення за невиконання жесту регулювальника передбачена адміністративна відповідальність — штраф сумою 510 гривень. Тож шановні водії та пішоходи, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та бережіть себе!

Складні перехрестя Кременчука

Регулюють рух патрульні не на усіх перехрестях міста. В першу чергу правоохоронці виїжджають на складні, перевантажені транспортом та пішоходами дороги. Проїзд та перехід складних перехресть вимагає від учасників дорожнього руху підвищеної зібраності та уваги, а також неухильного дотримання правил дорожнього руху.

У пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука нам назвали найскладніші перехрестя, де і водіям, і пішоходам потрібно бути особливо уважними. Це:

перехрестя вулиць Олександра Халаменюка та Старшого лейтенанта Кагала;

вулиць Київської та Вадима Пугачова;

вулиці Вадима Пугачова та проспекту Свободи;

вулиці Київської та проспекту Свободи;

вулиць Старшого лейтенанта Кагала та Небесної Сотні;

проспекту Свободи та вулиці Троїцької.

Що варто пам’ятати водіям та пішоходам

Жести регулювальника та їхнє значення детально пояснюються у пункті 8.8. Правил дорожнього руху.

Нагадуємо вам основні сигнали, які варто запам’ятати та виконувати.

Регулювальник стоїть обличчям або спиною до вас. Руки його розведені вбік, опущені донизу, або зігнута перед грудьми права рука з жезлом (червоним диском) вліво — рух заборонено в усі сторони. Це положення регулювальника прирівнюється до червоного сигналу світлофора. Регулювальник стоїть обличчям до вас. Його права рука, що тримає жезл (червоний диск), витягнута вперед, тобто до вас — рух заборонено прямо, а направо — рух дозволено. Це положення регулювальника означає червоний сигнал світлофора із зеленою стрілкою праворуч. Рука регулювальника з жезлом піднята вгору. Він стоїть до вас будь-яким боком — цей жест означає, що зараз зміниться рух на перехресті. Таке положення означає «Увага!» і жовтий сигнал світлофора. Автомобілі та пішоходи мають покинути перехрестя, рух транспорту заборонено. Регулювальник стоїть до вас лівим боком з витягнутою вперед рукою з жезлом — дозволяється їхати у будь-якому напрямку: направо, наліво, прямо, а також розвертатися. Цей сигнал регулювальника означає зелене світло світлофора. Якщо регулювальник стоїть лівим боком до вашої машини, а його руки опущені донизу, витягнуті по сторонах або зігнуті і притиснуті до грудей — можна їхати прямо або направо, спочатку пропустивши пішоходів. Такий сигнал означає зелене світло світлофора, але із забороною лівого повороту.

Також у Правилах дорожнього руху зазначається, що під час регулювання дорожнього руху регулювальником на перехресті його жести мають пріоритет над сигналами світлофора та відповідними дорожніми знаками.