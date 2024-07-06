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Родинам полеглих кременчуцьких захисників вручили нагороди

Сьогодні, 15:45 Переглядів: 2

 

Полеглі воїни — бійці 116-ї Полтавської окремої тригади територіальної оборони

У п’ятницю, 5 травня, у стінах Кременчуцької райвійськадміністрації рідним полеглих захисників передали нагороди загиблих. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької РВА.

Відзначили нагородами бійців 145 окремого батальйону територіальної оборони Збройних сил України Романа Артикульного та Романа Коваля.

Нагороди рідним вручили т. в. о. начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко та представники військової частини А7311.

Роман Артикульний

 

Народився та навчався військовий у Кременчуці, далі працював на підприємстві «АвтоКрАЗ», майстром виробничого навчання у ВПУ № 7, а потім — на ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» у Горішніх Плавнях. 

Майже з перших днів повномасштабного вторгнення у березні 2022 року Роман добровольцем став на захист Батьківщини у складі Кременчуцького батальйону територіальної оборони.

Життя героя обірвалося 14 березня 2024 року поблизу села Шевченкове на Донеччині.

 

Бійця посмертно нагородили Нагрудним знаком «Почесна відзнака командира 145 окремого батальйону територіальної оборони ЗСУ» та Нагрудним знаком Полтавської обласної ради «За вірність народу України» 1 ступеня.

Роман Коваль

 

Народився Роман у Кременчуці, за освітою — автослюсар, тривалий час працював сушистом. Чоловік мріяв відкрити власний бізнес, тому поїхав на заробітки до Польщі. Але з початком повномасштабної війни повернувся до України.

Служив військовий у складі 145 батальйону 116 окремої бригади Сил територіальної оборони.

Загинув Роман 11 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Максимільянівка Донецької області.

 

Рідним Романа вручили посмертну нагороду військового — Нагрудний знак Полтавської обласної ради «За вірність народу України» 1 ступеня.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцька РВА
Теги: нагородження війна воїни світла посмертно КРВА 116 бригада ТрО
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