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У Горішніх Плавнях зняли відео, як двоє людей ніби-то викинули цуценя з машини. Очевидці говорять: усе було не так

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 992

 

За словами свідків, цуценяти у машині людей не було. Вони ж намагалися прибрати тварину з дороги, аби та не потрапила під колеса автомобілів

Учора, 5 липня, близько 9.00 у мережу потрапило відео, як на вулиці Добровольського у Горішніх Плавнях чоловік із жінкою на червоній Chevrolet ніби-то привезли маленьке щеня і залишили його серед вулиці

Сьогодні, 6 липня, із журналістами «Кременчуцького Телеграфа» зв’язалася Анна Деняк, яка представилася донькою цих людей і заявила, що насправді усе було не так.

Вони не мають ніяких собак, — пише нам Анна. — Там було троє цуценят, їх близько 7.00 жінка на чорній машині підкинула до ветеринарки «Кіт Бегемот». Батьки виїжджали з двору, вони живуть у тому домі, з якого знімали відео. Цуценя спочатку бігло за велосипедистом, а потім кинулося до машини. Його витягували з-під коліс. 

Жінка стверджує, її мати звернулася до перехожого, аби той потримав цуценя, аби вони могли від'їхати машиною. Проте чоловік відмовився, аргументуючи тим, що собака може кинутися.

Також під одним із дописів з цим відео у соцмережах озвався очевидець подій. Чоловік на ім’я Руслан пише, що він проїжджав повз і бачив, що люди цуценя з машини не викидали — його в автівці не було.

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» зателефонували до ветеринарної клініки «Кіт Бегемот», аби дізнатися детальніше щодо цієї ситуації.

Сьогодні у лікарні не було людини, яка працювала учора і могла б щось знати про ті події. Як тільки ми володітимемо достовірною інформацією від свідків — відразу повідомимо читачам.

Нагадаємо, що за жорстоке поводження з тваринами можуть покарати на 8 років позбавлення волі.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Горішні Плавні собаки
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